В Бурятии размежуют 800 бесплатных участков для льготников

В том числе, для многодетных семей



Из республиканского бюджета выделено почти 3,2 миллиона рублей на формирование 799 земельных участков для бесплатного предоставления льготникам. В том числе, многодетным семьям.



- На сегодняшний день заключены соглашения о предоставлении субсидии из республиканского бюджета бюджетам 23 муниципальных образований на проведение кадастровых работ по формированию земельных участков, - сообщает министерство имущества Бурятии.



Это 13 районов, 11 городских поселений и 2 городских округа.

В настоящий момент уже заключены муниципальные контракты на проведение кадастровых работ.

