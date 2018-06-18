В том числе, для многодетных семей
Из республиканского бюджета выделено почти 3,2 миллиона рублей на формирование 799 земельных участков для бесплатного предоставления льготникам. В том числе, многодетным семьям.
- На сегодняшний день заключены соглашения о предоставлении субсидии из республиканского бюджета бюджетам 23 муниципальных образований на проведение кадастровых работ по формированию земельных участков, - сообщает министерство имущества Бурятии.
Это 13 районов, 11 городских поселений и 2 городских округа.
В настоящий момент уже заключены муниципальные контракты на проведение кадастровых работ.
В Бурятии размежуют 800 бесплатных участков для льготников
Экономика, Фото:
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