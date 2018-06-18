Продажи выросли почти на 66%
С начала года на ВСЖД отмечен рост популярности «школьных» электронных билетов. За пять месяцев продажи через Интернет проездных документов для учащихся школ выросла почти на 66% (65,9). Всего с января по май было приобретено около 9,4 тыс. таких билетов, сообщает пресс-служба ВСЖД.
В целом продажи электронных билетов на поезда дальнего следования на ВСЖД за пять месяцев 2018 года выросли на 36,6 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля электронных продаж от общего количества оформленных проездных документов составляет 39 %, тем самым превышая прошлогодний показатель на 10,4 %. Всего через Интернет на дороге приобретено более 371,6 тыс. билетов в дальнем сообщении.
Электронной регистрацией воспользовались более 208,3 тыс. пассажиров (+38,3 % к аналогичному периоду прошлого года). С использованием этой услуги через глобальную сеть оформлено более 56 % проездных документов.
На ВСЖД растут продажи «школьных» электронных билетов
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Продажи выросли почти на 66%
Она будет состоять из 12 пунктов
Алексей Цыденов подвёл итоги плодотворной поездки в Японию
Экономика, 17.06.2018
О богатстве недр и инвестиционном потенциале региона порталу Fertilizer Daily рассказал министр по инвестициям Бурятии Антон Виноградов
Экономика, 17.06.2018
Последние шесть лет стали временем самого активного строительства за всю историю современной России
Берегоукрепительное сооружение в прибрежной зоне Байкала в районе поселка Листвянка Иркутского района планируется построить к зиме 2021 года
Продолжается сезонное снижение цен на яйцо на 1,82 рублей
Это рост за прошедшую неделю
В республике увеличивается численность вредителей - нестадных саранчовых, грызунов
Вместо них возведут многоэтажки
В этом году планируется ремонт на полмиллиарда рублей
К 2025 году по объёму производства обещали превзойти превосходить лучшие времена Советского Союза
Правительство России предлагает повысить налог с 18% до 20%
Высаженные на площади 1 гектар семена оказались без документов
Экономика, 14.06.2018
Об этом сообщил начальник Бурятской таможни Андрей Полетаев