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На ВСЖД растут продажи «школьных» электронных билетов

Экономика, 
Продажи выросли почти на 66%

С начала года на ВСЖД отмечен рост популярности «школьных» электронных билетов. За пять месяцев продажи через Интернет проездных документов для учащихся школ выросла почти на 66% (65,9). Всего с января по май было приобретено около 9,4 тыс. таких билетов, сообщает пресс-служба ВСЖД.

В целом продажи электронных билетов на поезда дальнего следования на ВСЖД за пять месяцев 2018 года выросли на 36,6 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля электронных продаж от общего количества оформленных проездных документов составляет 39 %, тем самым превышая прошлогодний показатель на 10,4 %. Всего через Интернет на дороге приобретено более 371,6 тыс. билетов в дальнем сообщении.

Электронной регистрацией воспользовались более 208,3 тыс. пассажиров (+38,3 % к аналогичному периоду прошлого года). С использованием этой услуги через глобальную сеть оформлено более 56 % проездных документов.

школьники ВСЖД
 
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