Она будет состоять из 12 пунктов
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко объявил об «иркутской пятилетке», то есть о планах на ближайшие пять лет. Документ является посланием депутатам Законодательного собрания третьего созыва, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Глава региона также отметил, что базовыми принципами «иркутской пятилетки» должны стать защищённость, справедливость, развитие. Это будет соблюдаться через реализацию 12 программных пунктов:
1. Зарплаты работников бюджетной сферы должны прямо реагировать на рост доходов бюджета.
2. Продовольственная безопасность региона;
3. Установка предельных наценок на социально значимые товары;
4. Недопущение резкого увеличения энерготарифов;
5. Каждая работающая семья должна иметь возможность купить квартиру;
6. Повышение эффективности расходов областного бюджета;
7. Качественное улучшение медицинского обслуживания;
8. Кратное снижение незаконных рубок леса в регионе;
9. Возврат прямых выборов мэра Иркутска;
10. Экологическая ответственность крупного бизнеса;
11. Повышение качества ремонта и строительства дорог;
12. Большие проекты.
Глава региона отметил, что в последние годы в России мало создается новых производств. В основном модернизируются старые, созданные ещё в советские годы. В Иркутской области пятилетка призвана изменить ситуацию, отметили в правительстве.
Губернатор Иркутской области объявил о «первой пятилетке»
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Продажи выросли почти на 66%
Она будет состоять из 12 пунктов
Алексей Цыденов подвёл итоги плодотворной поездки в Японию
Экономика, 17.06.2018
О богатстве недр и инвестиционном потенциале региона порталу Fertilizer Daily рассказал министр по инвестициям Бурятии Антон Виноградов
Экономика, 17.06.2018
Последние шесть лет стали временем самого активного строительства за всю историю современной России
Берегоукрепительное сооружение в прибрежной зоне Байкала в районе поселка Листвянка Иркутского района планируется построить к зиме 2021 года
Продолжается сезонное снижение цен на яйцо на 1,82 рублей
Это рост за прошедшую неделю
В республике увеличивается численность вредителей - нестадных саранчовых, грызунов
Вместо них возведут многоэтажки
В этом году планируется ремонт на полмиллиарда рублей
К 2025 году по объёму производства обещали превзойти превосходить лучшие времена Советского Союза
Правительство России предлагает повысить налог с 18% до 20%
Высаженные на площади 1 гектар семена оказались без документов
Экономика, 14.06.2018
Об этом сообщил начальник Бурятской таможни Андрей Полетаев