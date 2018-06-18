Губернатор Иркутской области объявил о «первой пятилетке»

Она будет состоять из 12 пунктов



Губернатор Иркутской области Сергей Левченко объявил об «иркутской пятилетке», то есть о планах на ближайшие пять лет. Документ является посланием депутатам Законодательного собрания третьего созыва, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



Глава региона также отметил, что базовыми принципами «иркутской пятилетки» должны стать защищённость, справедливость, развитие. Это будет соблюдаться через реализацию 12 программных пунктов:



1. Зарплаты работников бюджетной сферы должны прямо реагировать на рост доходов бюджета.

2. Продовольственная безопасность региона;

3. Установка предельных наценок на социально значимые товары;

4. Недопущение резкого увеличения энерготарифов;

5. Каждая работающая семья должна иметь возможность купить квартиру;

6. Повышение эффективности расходов областного бюджета;

7. Качественное улучшение медицинского обслуживания;

8. Кратное снижение незаконных рубок леса в регионе;

9. Возврат прямых выборов мэра Иркутска;

10. Экологическая ответственность крупного бизнеса;

11. Повышение качества ремонта и строительства дорог;

12. Большие проекты.



Глава региона отметил, что в последние годы в России мало создается новых производств. В основном модернизируются старые, созданные ещё в советские годы. В Иркутской области пятилетка призвана изменить ситуацию, отметили в правительстве.







