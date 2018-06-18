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Глава Бурятии: «Мы приехали в Японию не просить»

Глава Бурятии: «Мы приехали в Японию не просить»
Экономика,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Алексей Цыденов подвёл итоги плодотворной поездки в Японию

Глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал об итогах поездки в Японии. По его словам, республика продемонстрировала в Японии «всю линейку возможностей» для совместного сотрудничества, японская сторона проявила заинтересованность. Алексей Цыденов подчеркнул, что привлечение инвестиций в республику является стратегической задачей сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

Бурятская делегация, возглавляемая главой республики, презентовала деловым кругам Японии инвестиционный потенциал региона. Представители бурятских и японских компаний провели переговоры в формате B2B («Бизнес для Бизнеса») по вопросам реализации совместных проектов.

В мероприятиях приняли участие вице-президент РОТОБО (Японская ассоциация по торговле с Россией и новыми независимыми государствами), господин Хироши Мегуро, чрезвычайный и полномочный Посол РФ в Японии Михаил Галузин, торговый представитель России в Японии Сергей Егоров, исполнительный директор правительственного фонда НЕДО, господин Шоджи Кукита, а также представители бизнес-сообщества Японии и Бурятии.

- Мы показали всю линейку наших возможностей. Это проекты по освоению запасов полезных ископаемых, глубокой переработке древесины, изготовлению продукции из лекарственных растений, в туризме, в сфере высокотехнологичного производства. У нашего авиазавода есть перспективные возможности сотрудничества по поставке вертолётов и локализации у нас производства комплектующих. Японская сторона проявила большую заинтересованность, что, конечно, нас радует, - заявил глава республики.




В ходе встречи Алексея Цыденова с руководством правительственного фонда НЕДО обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества, в том числе реализация в республике проекта по переработке коммунальных отходов в энергию по технологии компании MHIEC. Строительство завода позволит утилизировать 72 тысячи тонн отходов в год.

Бурятия ориентирована на поиск инвесторов и развитие с ними взаимовыгодного сотрудничества, заявил Алексей Цыденов.

- Мы приехали сюда не просить. Мы предлагаем совместный бизнес, совместные возможности, - подчеркнул глава Бурятии.

В целом, привлечение инвестиций – один из ключевых факторов развития региона, что положительно отразится на уровне жизни наших людей, резюмировал Алексей Цыденов.

- Привлечение инвестиций в Бурятию – это стратегическая задача. Мы заинтересованы в том, чтобы инвестиций было больше, чтобы были реализованы проекты в производстве, в сфере услуг, туризме и в других отраслях. Мы за то, чтобы у нас в республике были рабочие места, хорошие зарплаты и финансовые возможности обеспечивать комфортный уровень жизни людей, поэтому будем искать инвесторов и в российских регионах, и в Японии, и в других странах, - отметил глава региона.

Также правительственная делегация во главе с Алексеем Цыденовым посетила два завода в префектуре Хоккайдо. Первое предприятие - по переработке биологических отходов методом флотации. Второе - по переработке опасных отходов по технологии компании Аllin c использованием субкритической воды.

Япония является важнейшим торговым партнёром Бурятии и занимает второе место во внешнеторговом обороте республики из 54 стран - партнеров Бурятии. Традиционно на рынок Японии Бурятия поставляет каменный уголь и пиленые лесоматериалы. В структуре импорта 87 процентов поставок составила продукция машиностроения, в том числе части и принадлежности моторных транспортных средств, насосы жидкостные, двигатели внутреннего сгорания. По данным Бурятстата, в 2017 году республику посетило 893 туриста из Японии.

Правительственный фонд НЕДО является подведомственным минэкономики Японии и содействует в продвижении и внедрении японских разработок в области промышленности, энергетики и природоохранных технологий.

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