Глава Бурятии: «Мы приехали в Японию не просить»

В ходе встречи Алексея Цыденова с руководством правительственного фонда НЕДО обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества, в том числе реализация в республике проекта по переработке коммунальных отходов в энергию по технологии компании MHIEC. Строительство завода позволит утилизировать 72 тысячи тонн отходов в год.Бурятия ориентирована на поиск инвесторов и развитие с ними взаимовыгодного сотрудничества, заявил Алексей Цыденов.- Мы приехали сюда не просить. Мы предлагаем совместный бизнес, совместные возможности, - подчеркнул глава Бурятии.В целом, привлечение инвестиций – один из ключевых факторов развития региона, что положительно отразится на уровне жизни наших людей, резюмировал Алексей Цыденов.- Привлечение инвестиций в Бурятию – это стратегическая задача. Мы заинтересованы в том, чтобы инвестиций было больше, чтобы были реализованы проекты в производстве, в сфере услуг, туризме и в других отраслях. Мы за то, чтобы у нас в республике были рабочие места, хорошие зарплаты и финансовые возможности обеспечивать комфортный уровень жизни людей, поэтому будем искать инвесторов и в российских регионах, и в Японии, и в других странах, - отметил глава региона.Также правительственная делегация во главе с Алексеем Цыденовым посетила два завода в префектуре Хоккайдо. Первое предприятие - по переработке биологических отходов методом флотации. Второе - по переработке опасных отходов по технологии компании Аllin c использованием субкритической воды.Япония является важнейшим торговым партнёром Бурятии и занимает второе место во внешнеторговом обороте республики из 54 стран - партнеров Бурятии. Традиционно на рынок Японии Бурятия поставляет каменный уголь и пиленые лесоматериалы. В структуре импорта 87 процентов поставок составила продукция машиностроения, в том числе части и принадлежности моторных транспортных средств, насосы жидкостные, двигатели внутреннего сгорания. По данным Бурятстата, в 2017 году республику посетило 893 туриста из Японии.Правительственный фонд НЕДО является подведомственным минэкономики Японии и содействует в продвижении и внедрении японских разработок в области промышленности, энергетики и природоохранных технологий.