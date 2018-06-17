Бурятия ищет инвесторов на разработку Ошурковского месторождения апатитов

О богатстве недр и инвестиционном потенциале региона порталу Fertilizer Daily рассказал министр по инвестициям Бурятии Антон Виноградов



- Уважаемый Антон Иванович, не могли бы Вы вкратце рассказать о ее минерально-сырьевой базе, в том числе, касательно агрохимического сырья?



- Вкратце рассказать о богатстве наших недр непросто, учитывая, что в Бурятии выявлено порядка 700 месторождений самых различных полезных ископаемых, начиная от вольфрама, молибдена, олова и золота и заканчивая железом, марганцем, нефритом, кварцем, углем и апатитами.



Конечно, разрабатываются далеко не все из них, но я могу с уверенностью констатировать, что Бурятия занимает далеко не последнее место в структуре добычи золота и угля в Сибири.



И у нас большие возможности для освоения месторождений агрохимического сырья, необходимого для производства минеральных удобрений, среди которых выделю Ошурковское апатитовое, Харанурское и Ухагольское фосфоритовые и Сыннырское калийно-глиноземного сырья. Они пока не разрабатываются.



- Были ли какие-либо попытки вовлечения их в эксплуатацию?



- Безусловно, они предпринимались. Например, более 10 лет тому назад компания «Дакси», входящая в состав шведского инвестиционного фонда Tayga Capital, получила лицензию на право пользования недрами Ошурковского месторождения.



Оно расположено всего в 20 км от столицы Бурятии Улан-Удэ, его запасы составляют 2,8 млрд. тонн апатитовых руд при среднем содержании пятиоксида фосфора 3,8%. «Дакси» планировала построить на Ошурковском месторождении карьер по добыче 6 млн. тонн апатитовых руд в год, перерабатывать их на модульной обогатительной фабрике и затем поставлять предприятиям по выпуску фосфорных удобрений. Инвестиции в ее проект оценивались в 1 млрд. руб.



Однако «Дакси» не подготовила должным образом проект освоения Ошурковского месторождения и не начала строительство производственных объектов. Поэтому в настоящее время проект не реализуется.



- А Вы не предлагали это месторождение кому-нибудь из отечественных химических холдингов?



Недавно глава Республики Бурятия Алексей Цыденов встречался в Москве с главным исполнительным директором компании «ЕвроХим» Дмитрием Стрежневым и обсуждал с ним перспективы освоения Ошурковского месторождения. Он с большим вниманием отнесся к нашему предложению, и обещал его внимательно рассмотреть.



- Только ли «ЕвроХим» Вы рассматриваете в качестве потенциального инвестора?



- Мы готовы к конструктивному сотрудничеству с любым надежным инвестором. Разумеется, прежде всего, мы ориентируемся на российские компании – «ЕвроХим», «ФосАгро», «Акрон», «Уралхим». Впрочем, мы не возражаем, если разработкой месторождений агрохимического сырья в Бурятии будут заниматься производители минеральных удобрений из-за границы, скажем, из соседних стран.



Помимо Ощурковского апатитового месторождения, мы можем предложить им Харанурское фосфоритовое или Сыннырское калийно-глиноземного сырья.



Первое из них, Харанурское, находится недалеко от добывающего золото рудника «Холбинский», его запасы равны почти 4 млрд. тонн фосфоритов при среднем содержании пятиоксида фосфора 17,9%.



Второе, Сыннырское, расположено в 80 км к северу от Байкало-Амурской магистрали и отличается комплексным составом руд: в них есть и алюминий и калий. В настоящее время разрабатывается безотходная технология переработки его руд, позволяющая получать до 650 тыс. тонн глинозема и 1,820 млн. тонн бесхлорных калийных удобрений – они, как известно, более предпочтительны аграриям, чем хлористый калий.



Мы не против, если инвестор будет добывать агрохимические руды и перерабатывать их на концентрат, хотя предпочтительнее организация производства фосфорных и калийных удобрений: они будут востребованы и в Сибири, и за ее пределами, да и за границей.



- Предоставляются ли инвесторам какие-либо преференции?



- Безусловно. В соответствии с законом «О государственной поддержки инвестиционной деятельности на территории Республики Бурятии» им даются льготы по налогу на имущество и пониженные ставки налога на прибыль, зачисляемый в региональный бюджет. Кроме того, они могут получить субсидии на возмещение части затрат, направленных на создании новых производств.



Правительством Бурятии был организован Фонд регионального развития, призванный осуществлять сопровождение инвестиционных проектов в режиме «одного окна», то есть обеспечивает за инвесторов решение всех вопросов по взаимодействию с государственными органами, будь то оформление документов на земельный участок или получение разрешения на строительство.



Любая компания, желающая вложиться в добычу агрохимического сырья в нашем регионе, может обратиться в Фонд регионального развития и он окажет всю необходимую помощь, как, впрочем и Правительство Бурятии и я лично.

