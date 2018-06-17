Улан-Удэ оказался в аутсайдерах российского рейтинга жилищного строительства

Последние шесть лет стали временем самого активного строительства за всю историю современной России



Доля жилых домов, возведенных в эти годы, сейчас составляет 11,4% от совокупной городской застройки в стране. С 2010 по 2016 годы в России ввели в эксплуатацию больше жилых домов (506 млн кв. м), чем за все «нулевые», подсчитали аналитики онлайн-сервиса объявлений ЦИАН. Причем 73% (368 млн кв. м) из них пришлось на 50 крупнейших агломераций с населением свыше 400 тыс. человек.



По объему жилищного строительства лидируют агломерации Москвы (73 млн кв. м) и Санкт-Петербурга (31 млн кв. м).



В числе аутсайдеров — агломерации Магнитогорска, Улан-Удэ и Иванова, где с 2010 года в общей сложности построили менее 2 млн кв. м жилой недвижимости, сообщает РБК.

