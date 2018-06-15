На укрепление берега Байкала направлено свыше миллиарда рублей

Берегоукрепительное сооружение в прибрежной зоне Байкала в районе поселка Листвянка Иркутского района планируется построить к зиме 2021 года



На эти цели из бюджета Иркутской области будет выделено 1 млрд 147 млн рублей, сообщает RosTender.info.



Объявлен тендер по выбору подрядчика для проведения работ. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 2 июля. 9 июля, как ожидается, будет назван победитель. Заказчиком работ выступает администрация Иркутского района области, уточняет RosTender.info.



Согласно документации, сооружение представляет собой подпорную стену длиной 2,38 км и высотой 5,5 метров. Работы должны быть завершены до 30 ноября 2021 года.



Ознакомиться с тендером можно по ссылке - http://rostender.info/region/irkutskaya-oblast/irkutsk/33764162-tender-vypolnenie-rabot-po-stroitelstvu-obekta-kapitalnogo-stroitelstva-beregoukreplenie-ozera-bajkal-v-predelah-pribrejnoj-polosy-rp

