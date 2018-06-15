Вместо них возведут многоэтажки
Программа развития застроенных территорий действует в Улан-Удэ с 2014 года и запланирована до 2024 года. Согласно ей, планируется снос около двух тысяч старых домов. Вместо них возведут современные многоэтажки, людей расселят в новое жилье. Заново застроить предполагается в первую очередь территорию исторического центра города, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
На сегодняшний день при содействии Фонда развития территорий администрация Улан-Удэ заключила 14 договоров.
Полностью расселены и снесены 14 многоквартирных домов из 39 запланированных, которые были признаны аварийными и подлежащими сносу. Всего за период действия программы расселены жители 146 квартир.
На сегодняшний день завершено строительство ЖК «Дворянская усадьба» в рамках договора на развитие застроенных территорий, заключенного в сентябре 2015 года с ООО «Бургражданстрой».
Также завершено строительство первой очереди ЖК «Крепость». Идёт работа по подготовке к началу строительства второй очереди.
В дальнейшие планы работы НО «Фонда развития города Улан-Удэ» на 2018 год входит продолжение работы по расселению и сносу ветхого и аварийного жилья. Целями этой работы называется «уменьшение доли аварийных и подлежащих сносу домов и улучшение архитектурного облика города».
Расселение жильцов и строительство планируется на следующих площадках:
- в пределах ул. Терешковой и Спартака, ориентировочная площадь 0,54 га;
- в пределах ул. Свободы-Смолина, ориентировочной площадью 3 га;
- в пределах ул. Сахьяновой д.10, ориентировочной площадью 0,43 га;
- в пределах ул. Свердлова, ориентировочной площадью 0,15 га.
В Улан-Удэ снесут 2 тысяч старых домов
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