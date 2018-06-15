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В Улан-Удэ продолжается ремонт дорог

В Улан-Удэ продолжается ремонт дорог
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
В этом году планируется ремонт на полмиллиарда рублей

На сегодняшний день в приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» вошли 11 объектов:

1. Реконструкция автодороги от ул. Орловской мкрн Горького до въезда в г. Улан-Удэ, 2 этап, до 20.12.2018 г.
2. Ремонт дороги от ул. Комарова до 0-го км (граница городского округа Улан-Удэ и Заиграевского района) до 20.12.2018 г.
3. Ремонт участка автомобильной дороги от железнодорожного переезда по ул. Пищевой до 0-го км Заиграевского тракта до 20.12.2018 г. Здесь будут также обустроено 14 остановочных карманов, построены тротуары, установлено пешеходное ограждение протяженностью 400 метров.
4. Ремонт автомобильной дороги по ул. Левченко, ул. Радикальцева (от ул. Революции 1905 г. до ул. Керамическая) до 20.12.2018 г.
5. Ремонт автомобильной дороги по ул. Сотниковской от ул. Радикальцева до ул. Каменной до 20.12.2018 г.
6. Ремонт автомобильной дороги по ул. Ключевская от остановки «Товары Бурятии» до ул. Тулаева до 20.12.2018 г.
7. Ремонт автомобильной дороги «Спиртзаводской тракт» от ул. Пищевой до 0-го км до 20.12.2018 г.
8. Ремонт автомобильной дороги по ул. Производственной от дома №23 до дома №6 до 20.12.2018 г.
9. Ремонт автомобильной дороги по ул. Гражданской от ул. Бабушкина до ул. Городской до 20.12.2018 г.
10. Ремонт автомобильной дороги по ул. Стартовой до 20.12.2018 г.
11. Ремонт автодороги ул. Псковской отдома № 1 до дома № 139 до 20.12.2018.

В столице Бурятии до конца этого года будет отремонтировано 32,47 км дорог на сумму 429,7 миллионов рублей.

дорожный ремонт
 
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