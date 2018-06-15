Рабочие приступили к выполнению первого этапа реконструкции вокзального комплекса станции Иркутск-Пассажирский
На данный момент проводятся подготовительные работы, размещён строительный городок, устанавливается ограждение, сообщает пресс-служба ВСЖД.
Ремонтные работы начнутся с подземного пешеходного перехода, где заменят гидроизоляцию, обеспечат инфраструктуру комфортным доступом для маломобильных категорий граждан и установят два лифта. На первом этапе также запланирована реконструкция платформ №1 и №2, здесь установят навесы и заменят асфальтовое покрытие на брусчатку.
Реконструкцию вокзального комплекса Иркутск-Пассажирский запланировано проводить в три этапа.
На втором этапе планируется строительство объединённого пассажирского зала и модернизация инженерных сетей. Благодаря этому пропускная способность вокзального комплекса увеличится до 7 тысяч пассажиров в сутки.
После реконструкции расширится номерной фонд комнат длительного отдыха: с 7 комнат (20 койко-мест) до 15 комнат (39 койко-мест).
На третьем этапе предусматривается реконструкция существующего здания вокзала с сохранением исторических архитектурных форм.
На вокзале Иркутска началась реконструкция
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