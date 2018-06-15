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Товарищество в Бурятии выращивало картофель без документов

Товарищество в Бурятии выращивало картофель без документов
Экономика,  Фото:Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии
Высаженные на площади 1 гектар семена оказались без документов

В Курумканском районе при проведении планового контрольно-надзорного мероприятия в товариществе на вере «Волна» специалист отдела надзора за качеством зерна и семенного контроля нашёл нарушение правил ведения документации на семена сельскохозяйственных растений.

Высаженные 1 гектаре семена картофеля из собственного урожая 2017 года не имели документов, удостоверяющих их сортовые и посадочные качества, сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

Также отсутствовали документы, подтверждающие сортовые и посевные качества высеянных на площади 0,5 гектара и 5 партий хранящихся семян овощных культур (капусты белокочанной, моркови, свёклы столовой).

За нарушение требований юридическое лицо привлечено к административной ответственности.
сельское хозяйство
 
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