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Бурятская таможня назвала показатели экспорта и импорта

Бурятская таможня назвала показатели экспорта и импорта
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Об этом сообщил начальник Бурятской таможни Андрей Полетаев

За 5 месяцев 2018 года внешнеторговый оборот в регионе деятельности Бурятской таможни составил 169 миллионов 630 тысяч долларов США. По сравнению с 5 месяцами 2017 года товарооборот увеличился на 36,5%, сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.

Экспорт составил 84 миллиона 244 тысячи долларов США - увеличился на 14,3%. Импорт составил 85 миллионов 386 тысяч долларов США - увеличился на 69%.

На увеличение стоимостного объёма экспорта повлияло увеличение поставок крафт-лайнера для производства гофрокартона и поделочного нефрита. На увеличение же импорта в большей степени повлияли поставкителефонных аппаратов сотовой связи.

Традиционно наиболее активная торговля велась с Китаем и Монголией, на долю которых пришлось 87,7% внешнеторгового оборота.

По результатам оперативно-служебной деятельности Бурятской таможни возбуждено 15 уголовных дел, в рамках административной практики – 805 дел.


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