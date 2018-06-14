В Бурятии построят семь ФАПов

Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства Бурятии Игорь Шутенков



По его словам, в 2018 году в населённых пунктах с численностью от 100 человек будет построено семь фельдшерско-акушерских пунктов. Будет произведён монтаж пяти модульных фельдшерско-акушерских пунктов. Откреется офис врача общей практики в селе Татаурово и детская поликлиника в селе Кырен.



Всего на территории республики действует 330 ФАПов.



В этом году в сельские медучреждения придут 102 специалиста: терапевты, педиатры, врачи общей практики и 42 фельдшера, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

