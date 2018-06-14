Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства Бурятии Игорь Шутенков
По его словам, в 2018 году в населённых пунктах с численностью от 100 человек будет построено семь фельдшерско-акушерских пунктов. Будет произведён монтаж пяти модульных фельдшерско-акушерских пунктов. Откреется офис врача общей практики в селе Татаурово и детская поликлиника в селе Кырен.
Всего на территории республики действует 330 ФАПов.
В этом году в сельские медучреждения придут 102 специалиста: терапевты, педиатры, врачи общей практики и 42 фельдшера, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
В Бурятии построят семь ФАПов
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