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В Бурятии построят семь ФАПов

Экономика, 
Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства Бурятии Игорь Шутенков

По его словам, в 2018 году в населённых пунктах с численностью от 100 человек будет построено семь фельдшерско-акушерских пунктов. Будет произведён монтаж пяти модульных фельдшерско-акушерских пунктов. Откреется офис врача общей практики в селе Татаурово и детская поликлиника в селе Кырен.

Всего на территории республики действует 330 ФАПов.

В этом году в сельские медучреждения придут 102 специалиста: терапевты, педиатры, врачи общей практики и 42 фельдшера, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии. 
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