Субсидии на коммуналку в Бурятии получили почти 25 тысяч семей

Выплаты предоставляются тем, у кого нет задолженности



За 1 полугодие 2018 года субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг предоставлены 24920 семьям на общую сумму более 324 тысяч рублей. За аналогичный период прошлого года субсидии предоставлены 25576 семьям на общую сумму более 378 тысяч рублей, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.



В министерстве напоминают, субсидии предоставляются при отсутствии задолженности. Деньги перечисляются на счета граждан в кредитных учреждениях или доставляются через почтовые отделения связи. Для своевременного перечисления субсидии необходимо вовремя и в полном объёме оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги.

