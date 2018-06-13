Алексей Цыденов рассказал, как будет достигаться рост экономики

Экономика, Фото: пресс-служба правительства РБ

Он дал большое интервью «РБК Дальний Восток»



«РБК Дальний Восток» представил интервью с главой Бурятии Алексеем Цыденовым, взятое после Петербургского международного экономического форума



— Алексей Самбуевич, каковы итоги вашего участия в ПМЭФ?



— В рамках форума мы подписали соглашение с ВТБ. Это соглашение о сотрудничестве по вопросам социально-экономического развития республики, которое включает реализацию инвестиционных проектов и проектов в рамках государственно-частного партнерства. Мы планируем привлечь финансирование на строительство школ и объектов социального назначения. Объекты строятся сейчас, а расчет за них идет в течение 10 лет. ВТБ, помимо Россельхозбанка, также работает по кредитованию сельхозпредприятий, мы усиливаем это направление.



Подписали соглашение с ОАО «РЖД» и «СГ-транс» по развитию транспортно-логистических услуг на территории Республики Бурятия. На станции Тальцы планируем создать транспортно-логистический хаб. Рассчитываем на привлечение инвестиций и увеличение объемов переработки грузов, следующих из Китая и Монголии в Россию и обратно.



Также с ОАО «РЖД» пообщались по вопросам перевозки угля из Монголии в наши восточные порты. В июне планируется подписание межправительственного соглашения между Россией и Монголией по железнодорожному транзиту, оно прописывает условия доступа монгольских грузов к портам Дальнего Востока. Монголия получает выход к морю. Подписали соглашение с фондом «Байкал» по сотрудничеству в сфере экологии, по защите Байкала.



— Каков вклад Бурятии в развитие экспортного потенциала страны?



— У Бурятии две роли. Первая — транзитная, пропустить через себя грузопотоки, которые идут на экспорт. БАМ, Транссиб, федеральные автомобильные трассы, пункты пропуска. Федеральные дороги у нас в очень хорошем состоянии. Есть несколько ремонтируемых участков, ремонт закончат в этом году.



В этом же году заканчивается реконструкция автомобильного пункта пропуска Кяхта, у него удваивается пропускная способность. Снимается инфраструктурное ограничение по перемещению грузов между Россией и Монголией.



Реализуется проект развития Восточного полигона, это часть проекта реконструкции БАМа и Транссиба. Мы закончили в этом году проходку Байкальского тоннеля. Это очень существенный инфраструктурный проект.



Помимо транзита, мы экспортируем свою продукцию. В первую очередь, это уголь, лес. Но мы сейчас ориентируемся на увеличение не только сырьевого экспорта, сейчас мы поставляем авиационную технику и комплектующие к ней.



Мы планируем развитие экспорта медицинских услуг ближайшим соседям, в том числе гражданам Монголии. Сегодня мы реализуем большой проект по онкодиспансеру, есть решение президента России по выделению почти 3 млрд. рублей на окончание его строительства, которое позволит открыть новую поликлинику и стационар. За счет средств инвестора прорабатываем проект строительства Центра ядерной медицины с циклотроном и позитронно-эмиссионным томографом. Сейчас в онкодиспансере успешно функционирует Центр лучевой терапии с ускорителем, точечно действующим на опухоли. В целом получится крупный медицинский центр, отвечающий современным требованиям. В России уже есть такие центры, наш будет на уровне лучших.



Прорабатываем вопрос по увеличению поставок электроэнергии в Монголию, этот вопрос рассматривается на уровне правительства России, такое поручение давал президент Владимир Владимирович.



И, конечно, флагман нашего производства — Улан-Удэнский авиазавод. Мы рассчитываем на экспорт вертолетов. Этот завод — наш главный налогоплательщик. Чем больше он экспортирует, тем больше у нас доходов.



— Касательно «лёгких» самолетов вашего завода есть мнение экспертов, что машина получится слишком дорогой, и рынок ее не примет.



— Я бы в глаза посмотрел этим экспертам. 99% из них в жизни производства самолётов не видели. То, что мы разрабатываем, дешевле в эксплуатации, чем Ан-2, вчетверо дешевле вертолёта.



Правда, стоимость самого самолёта высокая, потому что аналогов нет. Но заказы есть. Потому что такой самолёт нужен. Скажем, нам пора обновлять парк самолётов. Если брать зарубежные машины, то это валютные и санкционные риски. И ещё: наш самолет по грузоподъёмности, по скорости, по дальности полёта лучше, чем мировые аналоги. Он приспособлен к зимним условиям. Единственная проблема — есть один лётный образец, нет сертифицированного серийного производства. Но это дело времени. Первые машины выйдут в серию в 2021 году.



— Какие проекты появляются по глубокой переработке леса?



— Мы выбрали пять приоритетных инвестиционных проектов по глубокой переработке леса. Два из них уже получили поддержку Минпромторга России, три находятся на рассмотрении. Надеемся, что все пять пройдут.



— Какие ваши планы по росту экономики республики?



— По нашим планам заложен рост реального сектора экономики не менее 7% в год. Для достижения этой цели важны все секторы экономики. Как я уже говорил, мы готовимся к запуску ряда новых проектов и загрузке наших действующих крупных предприятий. Промышленное производство — вертолёты, самолёты, производство электроники, текстильное производство. Большой вклад в экономику даст добывающий сектор. И АПК — делаем ставку на мясное животноводство и кормопроизводство. Создали министерство туризма. Конечно, необходима и эффективная инновационная составляющая и улучшение инвестиционного климата.



— Как развиваются территории с особым режимом?



— Хорошо развивается территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Селенгинске. Зашли несколько инвесторов, они уже работают. Прежде там был якорный инвестор, который собирался строить птицефабрику. Но проект не сложился. Мы нашли другого инвестора, который этот же проект готов реализовать. Уже идет работа с банками, уверен, мы это дело доведем до конца.



— Есть ли локальные особенности льготных режимов?



— Каждый регион бьётся за свое развитие, и конечная цель — получить поддержку в виде федерального финансирования или предоставления льготных условий. Мы в этом смысле от других регионов ничем не отличаемся. Говорить о том, что у нас легче, чем на Дальнем Востоке, я бы не стал. Конечно, хотелось бы, чтобы и нам уделялось столь же пристальное внимание, как Дальнему Востоку, но в целом самые важные решения Центром уже приняты, проблем особых не вижу.



— Какова ситуация с налогами?



— Мы собираем 25 млрд. руб. налогов и сборов, тратим 55 млрд. рублей. Понятно, что, чем больше у тебя своих доходов, тем больше свободы. Когда ты сидишь на дотациях, руки у тебя связаны, сильно не развернешься. Повышение собственной доходной базы — это приоритет.



Скажем, у нас стоит задача повышения благосостояния людей и качества жизни. А это — расходные обязательства бюджета. Надо повышать доходность бюджета. А рост благосостояния — это рост зарплат, а значит, и налоговых доходов. Всё связано.



— Как идёт выполнение майских указов?



— Показатели повышения заработной платы бюджетникам полностью выполнены. У педагогов достигнута средняя зарплата по экономике около 29 тыс. рублей включая субсидии на оплату коммунальных услуг. Зарплаты врачей также достигли запланированных значений. На 1 января 2018 года средняя зарплата составила 48,3 тыс. руб.



Численность врачей растёт, но их всё равно не хватает. Вообще, несмотря на то, что некоторые люди из Бурятии уезжают, число населения растет. Рождаемость у нас хорошая. Суммарный коэффициент рождаемости в 2017 году составил 2,056 на одну женщину. В этом году сдадим перинатальный центр. Мы добились снижения смертности от болезней системы кровообращения, туберкулеза, от ДТП, а также младенческой смертности.



— Что делается для улучшения городской среды?



— Есть федеральный президентский проект «Формирование комфортной городской среды». Мы провели голосование среди жителей городов и ряда крупных сельских поселений республики, где он реализуется. Жители сами выбирали, какие проекты, с их точки зрения стоит реализовать. Например, в Улан-Удэ запускаем проект реконструкции набережной. Люди сами выбрали её дизайн прямым голосованием.



— Каковы взаимоотношения с Монголией?



— Монголия развивается и сотрудничает со всем миром. Основной покупатель ее продукции (уголь, руда) — Китай. Налицо огромная заинтересованность в развитии отношений с монгольской стороны. Сначала этого года мы совместно с Национальной Торгово-промышленной палатой Монголии провели две бизнес-конференции в Улан-Баторе и Улан-Удэ, в которых приняли участие более 700 предпринимателей из Бурятии и Монголии, а также компании Китая, Республики Корея, Германии.



Проектов рассматривается много: по поставке мяса из Монголии, по поставке кормов из России, по пряже, по лесу, по ликероводочным изделиям. Монгольские компании заинтересовались добычей у нас полезных ископаемых. Логистика, транзит, инвестиции в транспортную инфраструктуру.



У нас с Монголией безвизовый режим. Правда, пока ни монголы, ни китайцы в наши туристические проекты активно не инвестируют. Мы скрупулёзно подходим к выбору инвесторов по туризму. Мы не за массовый «дешёвый» туризм, когда приедет миллион человек, всё вытопчет и уедет. И не будет ни рабочих мест, ни доходов, а только экологическая нагрузка. Мы за экологический туризм, который создаёт для местного населения не проблемы, а работу и доходы. Я вижу пока только российских инвесторов для этой задачи, но мы открыты для сотрудничества со всеми, кто заинтересован в реализации проектов на территории республики.



