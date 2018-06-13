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В Бурятии улучшилось качество кредитного портфеля

В Бурятии улучшилось качество кредитного портфеля
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Просроченная задолженность по банковским кредитам в Бурятии снижается уже несколько кварталов подряд

За год удельный вес таких долгов уменьшился в совокупности относительно хозяйствующих субъектов с 18% до 14%, относительно физических лиц– с 13% до 10%, сообщается на сайте минфина Бурятии.

При этом в целом портфель кредитов бизнесу и населению за год увеличился на 6%. По данным Отделения – Национальный Банк по Республике Бурятия, на 1 мая 2018 года он составляет 106 млрд рублей.

- К основным причинам повышения качества кредитного портфеля можно отнести ориентированную работу банков на проверенных клиентов и повышение уровня финансовой грамотности населения, - говорится в сообщении минфина.

Всего за четыре месяца 2018 года банки предоставили региональному бизнесу около 12 млрд рублей заёмных средств – на 45% больше, чем в январе-апреле прошлого года. Увеличилось и кредитование населения. Жителям республики банки выдали почти 17 млрд рублей – на 39% больше, чем в соответствующем периоде 2017 года.
банки кредиты
 
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