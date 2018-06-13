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Жители Мот против переработки отходов БЦБК возле села

Экономика, 
Уже собрано более 500 подписей

«Росгеология», ответственная за ликвидацию отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, планирует открыть производство по переработке шлам-лигнина на берегу Иркутска вблизи села Моты. Сельчане на недавнем сходе выразили протест против проекта, сообщает издание «Сибирь.Реалии».

Возле шелеховского села Моты на берегу реки Иркут «Росгеология» владеет участком в 240 гектаров.

В мае топ-менеджеры холдинга обратились в Шаманскую администрацию с просьбой перевести земли сельхозназначения в категорию промышленных. Накануне в селе прошёл сход, на который приехали жители ближайших деревень и райцентра Шелехова – жители категорически против запуска перерабатывающего производства в водоохраной зоне.

Инициативная группа уже собрала более 500 подписей против планов «Иркутскгеофизика», направив обращения губернатору Иркутской области, депутатам и на прямую линию президента России Владимира Путина. Мэр Шелеховского района Максим Модин также объявил, что администрация района предложение «Росгеологии» считает «недопустимым».

Замминистра природных ресурсов и экологии Приангарья Евгений Бичинов прокомментировал, что в целом подрядчик рассматривает 3 вероятных места для рекультивации отходов – промышленную зону в Байкальске, полигон бытовых отходов в Слюдянке и село Моты. В ответ на комментарий областного чиновника сельчане спрашивают, зачем запускать процесс изменения категории земель на участке под Мотами, если решение ещё не принято окончательно, уточняет «Сибирь.Реалии».

экология Байкальский ЦБК
 
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