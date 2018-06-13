Уже собрано более 500 подписей
«Росгеология», ответственная за ликвидацию отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, планирует открыть производство по переработке шлам-лигнина на берегу Иркутска вблизи села Моты. Сельчане на недавнем сходе выразили протест против проекта, сообщает издание «Сибирь.Реалии».
Возле шелеховского села Моты на берегу реки Иркут «Росгеология» владеет участком в 240 гектаров.
В мае топ-менеджеры холдинга обратились в Шаманскую администрацию с просьбой перевести земли сельхозназначения в категорию промышленных. Накануне в селе прошёл сход, на который приехали жители ближайших деревень и райцентра Шелехова – жители категорически против запуска перерабатывающего производства в водоохраной зоне.
Инициативная группа уже собрала более 500 подписей против планов «Иркутскгеофизика», направив обращения губернатору Иркутской области, депутатам и на прямую линию президента России Владимира Путина. Мэр Шелеховского района Максим Модин также объявил, что администрация района предложение «Росгеологии» считает «недопустимым».
Замминистра природных ресурсов и экологии Приангарья Евгений Бичинов прокомментировал, что в целом подрядчик рассматривает 3 вероятных места для рекультивации отходов – промышленную зону в Байкальске, полигон бытовых отходов в Слюдянке и село Моты. В ответ на комментарий областного чиновника сельчане спрашивают, зачем запускать процесс изменения категории земель на участке под Мотами, если решение ещё не принято окончательно, уточняет «Сибирь.Реалии».
Жители Мот против переработки отходов БЦБК возле села
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