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В Бурятии дали негативный прогноз развития промышленности

В Бурятии дали негативный прогноз развития промышленности
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Основанием для прогноза стал анализ поступлений налогов за прошлый год

Счётная палата дала прогноз об ухудшении развития промышленного производства в Бурятии. Об этом было заявлено сегодня на публичных слушаниях исполнения республиканского бюджета-2017, прошедших в Народном Хурале.

- Анализ поступлений налогов, по нашему мнению, позволяет сделать вывод об ухудшении прогноза в развитии промышленного производства в регионе, - заявил председатель Счётной палаты республики Евгений Пегасов.

По его словам, в сравнении с 2015 годом на 28% сократились доходы по налогу на прибыль организаций – с 7,4 миллиарда до 5,3 миллиарда рублей. На 3,8% по сравнению с 2016 годом сократились поступления налога на добычу полезных ископаемых и иным платежам по профилю министерства природных ресурсов.

Собственные доходы республики, налоговые и неналоговые, согласно отчёту министра финансов республики Всеволода Мухина, в прошлом году составили почти 23 миллиарда рублей, снизившись по сравнению с предыдущим годом на 0,3%.

Объём налога на прибыль упал на 14,6%, акцизов на нефтепродукты – на 18,6%. Выпавшие доходы не компенсировал рост других поступлений: НДФЛ - на 11,6%, налога по патентной системе - на 10,7%, транспортного налога - на 11,7%.

В целом прошлогодний доход регионального бюджета составил 50,1 миллиард рублей или 100,3% от плана (благодаря увеличению на 24,2% или 5,3 миллиарда субсидий из федерального центра). Расходы достигли 52,2 миллиарда рублей (97,5%). Соответственно, дефицит сложился в 2,1 миллиарда рублей.



промышленное производство
 
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