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Бурятия избежала дна рейтинга бедных семей

Экономика, 
Аналитики подсчитали, сколько «свободных» денег остается в семье после оплаты минимальных расходов

Уровень благосостояния семей из различных регионов России по итогам 2017 года рассчитали специалисты «РИА Рейтинг», исследование опубликовано на сайте агентства. Для этого они обратились к данным о региональных прожиточных минимумах и на основе их рассчитали остаток денежных средств, которые получают в виде заработной платы, после минимальных расходов. Эксперты отдельно рассчитали расходы семей с одним и двумя детьми.

Лучшую позицию среди регионов Сибири в общем рейтинге — 16 место — занял Красноярский край (остаток для семьи с двумя детьми — 34 тысячи рублей). Ненамного от него отстали Иркутская область — 17 место (33,4 тысячи рублей) и Томская область (32 тысячи рублей).

В первой половине рейтинга оказались Хакасия (22 место), Кемеровская область (25 место), Забайкальский край (27 место), Бурятия (32 место) — здесь у семьи с двумя детьми остается «свободными» от 23,5 до 29,6 тысячи рублей.

В середине списка расположились Тува (40 место) и Новосибирская область (42 место), где семья с двумя детьми может распоряжаться 21 тысячей рублей в месяц.

Республика Алтай заняла 66 место (остаток для семьи с двумя детьми — 11,9 тысячи рублей). В последнюю десятку регионов вошел Алтайский край — 79 место с остатком 7,2 тысячи рублей.

В среднем в семье с двумя детьми и двумя работающими родителями после минимальных трат остается 36,6 тысячи рублей. Это на 11 % выше, чем в 2016 году. Возглавил рейтинг Ямало-Ненецкий автономный округ (130 тысяч рублей в остатке), а замкнула его Кабардино-Балкарская республика — в ней семьи остаются с минусом в 1,2 тысячи рублей, сообщает Sibnet.ru.
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