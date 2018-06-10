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В Бурятии кредиты стали причиной распада семей

В Бурятии кредиты стали причиной распада семей
Экономика,  Фото:pixabay.com
Люди вынуждены брать кредиты из-за того, что им не платят зарплату

В следственном управлении состоялось очередное собрание общественного совета, на котором участники заседания обсудили вопросы взаимодействия общественности, государственных и правоохранительных органов в сфере охраны прав граждан на своевременную оплату труда.

По состоянию на 1 мая 2018 года по данным Бурятстата в нашем регионе задолженность по заработной плате составляла 54,3 млн. рублей; на протяжении длительного периода указанные цифры значительно не снижались. Но даже такие значительные суммы не отражают реальную картину нарушений трудовых прав граждан. Помимо компаний, которые подпадают под официальное статистическое наблюдение, существуют десятки предприятий, задолженность по оплате труда на которых является латентной и не включается в государственную статистику. 

- В условиях тяжёлого финансового положения и закредитованности большинства жителей республики, своевременная невыплата заработной платы причиняет существенный вред правам и интересам работников. Вынуждает людей брать займы с кабальными условиями, становится причиной распада семей и других тяжких последствий, - сообщают в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

Члены общественного совета обсудили вопросы о том, какие меры необходимо принять на начальных этапах образования задолженности по заработной плате. В том числе для экономической поддержки кризисного предприятия, чтобы избежать накопления долгов и последующую реакцию правоохранительных органов в виде уголовного преследования работодателя, наложения ареста на счета и имущество организации для обеспечения исковых требования работников и иных мер уголовно-правового характера. Так как в условиях уголовного процесса после принудительного взыскания долгов по заработной плате финансовое оздоровление компании становиться более затруднительным, отмечают в Следкоме республики.

В ходе заседания члены общественного совета выслушали доклады сотрудников следственного управления, заместителя министра экономики республики. Для того чтобы взглянуть на проблему невыплаты заработной платы «изнутри» на заседание были приглашены представители компаний, в которых имеются долги перед работниками. Так, члены общественного совета внимательно отнеслись к выступлению главного инженера ОАО «Мостостроительный 34» Трофанчук и приняли к сведению его предложения. 
 
В работе общественного совета активное участие принял руководитель следственного управления Андрей Иванович Кондин, который высказал своё мнение и внёс обоснованные предложения по теме обсуждения. На основании прозвучавших докладов, выступлений участников заседания и конкретных предложений членов общественного совета в скором времени будет сформировано решение с рекомендациями, направленными на обеспечение взаимодействия общественности, государственных и правоохранительных органов в вопросах соблюдения прав граждан на своевременную оплату труда.   
 
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