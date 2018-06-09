В стадии проектирования находится дорога на острове Ольхон на Байкале, которую жители посёлка Хужир попросили на «прямой линии» с президентом в 2017 году
На остров выезжают инженеры и геодезисты, они делают замеры и берут пробы грунта, сообщают «Известия».
В ведомстве, на которое ссылается ИА IrkutskMedia, отметили, что новая дорога должна быть построена за три года при софинансировании за счет средств из федеральной казны. Однако местные власти для этого должны решить три основные проблемы: землю, где будет трасса, необходимо вывести из категории особо охраняемых, реконструировать причальные сооружения и доставить на Ольхон стройматериалы.
В 2017 году во время прямого общения с президентом РФ Владимиром Путиным жители Хужира попросили решить проблему со строительством дороги на острове. По их словам, законодательство, охраняющее природу Байкала, не позволяет развивать рекреацию. Существующая дорога непригодна для транспорта, поэтому машины едут по степи, нанося вред природе.
Стоимость строительства дороги от паромной переправы до поселка Хужир оценили в сумму более 2 млрд рублей. Подрядчик — АО «Многопрофильная компания «Индор». В частности, планируется реконструировать областную дорогу Баяндай–Еланцы–Хужир, со 124-го по 153-й км.
Дорога на Ольхоне находится в стадии проектирования
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