Бурятия попросила 600 млн на строительство двух детсадов



В заявку включены проекты по строительству социальной инфраструктуры, которые планируется возводить в районе жилого комплекса в 115 микрорайоне Октябрьского района города.



Сюда входят два детских сада по 150 мест. Каждый на общую сумму 324,5 миллионов рублей. В том числе за счёт средств федерального бюджета - 305 миллионов рублей и республиканского бюджета – 19,5 миллионов рублей, сообщает министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса республики.



В проекте «Ипотека и арендное жильё», который пройдёт в 2019 году примет участие Бурятия. Правительство республики уже направило заявку на участие в государственной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».