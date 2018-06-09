Бурятия попросила 600 млн на строительство двух детсадов

Республика направила заявку на участие в госпрограмме
В проекте «Ипотека и арендное жильё», который пройдёт в 2019 году примет участие Бурятия. Правительство республики уже направило заявку на участие в государственной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
В заявку включены проекты по строительству социальной инфраструктуры, которые планируется возводить в районе жилого комплекса в 115 микрорайоне Октябрьского района города.
Сюда входят два детских сада по 150 мест. Каждый на общую сумму 324,5 миллионов рублей. В том числе за счёт средств федерального бюджета - 305 миллионов рублей и республиканского бюджета – 19,5 миллионов рублей, сообщает министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса республики.
Республика направила заявку на участие в госпрограмме
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