Фермеры Бурятии получат бесплатное годовое обслуживание

Начинающим фермерам, получившим гранты, выделят обслуживание по сдаче электронной отчётности
В Улан-Удэ подведены итоги конкурсного отбора на предоставление грантовой поддержки начинающим фермерам. «Информационно-методологический центр РБ» предоставит получателям гранта бесплатное годовое обслуживание по сдаче электронной отчётности в налоговую службу и прочие фонды. А также отчётов по государственной поддержке в министерство сельского хозяйства республики.
Сотрудники ИМЦ на постоянной основе оказывают бесплатные консультации сельхозтоваропроизводителей. Работа по формированию электронных отчётов для начинающих фермеров организована в текущем году в целях непрерывного ведения сельскохозяйственного производства, при сопровождении профессиональных консультантов, сообщает минсельхоз республики.
Начинающим фермерам, получившим гранты, выделят обслуживание по сдаче электронной отчётности
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