Фермеры Бурятии получат бесплатное годовое обслуживание



В Улан-Удэ подведены итоги конкурсного отбора на предоставление грантовой поддержки начинающим фермерам. «Информационно-методологический центр РБ» предоставит получателям гранта бесплатное годовое обслуживание по сдаче электронной отчётности в налоговую службу и прочие фонды. А также отчётов по государственной поддержке в министерство сельского хозяйства республики.



Сотрудники ИМЦ на постоянной основе оказывают бесплатные консультации сельхозтоваропроизводителей. Работа по формированию электронных отчётов для начинающих фермеров организована в текущем году в целях непрерывного ведения сельскохозяйственного производства, при сопровождении профессиональных консультантов, сообщает минсельхоз республики.

