Улан-удэнский вертолёт Ми-171А2 сертифицируют в Индии

Холдинг «Вертолёты России» инициировал работы по признанию сертификата типа новейшего вертолёта Ми-171А2 в Индии



В настоящее время с авиационными властями страны ведутся переговоры по порядку проведения сертификационных работ, сообщает пресс-служба Улан-Удэнского авиазавода.



- С учётом высокого потенциала взаимодействия c Индией в области гражданской авиации мы считаем крайне важным дальнейшее развитие и укрепление двусторонних отношений. С этой точки зрения глубоко символичен тот факт, что первым иностранным заказчиком новейшего Ми-171А2 стала индийская компания, и именно в этой стране мы впервые начали процесс валидации российского сертификата вертолёта, – заявил генеральный директор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский.



Необходимость признания сертификата типа вертолёта Ми-171А2 вызвана высоким интересом к этим вертолётам со стороны потенциальных заказчиков из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В настоящее время холдингом «Вертолёты России» прорабатывается ряд проектов по поставке вертолётов Ми-171А2 покупателям из АТР.



Ми-171А2 – результат глубокой модернизации вертолётов типа Ми-8/17/171. В его конструкцию внесено более 80 изменений относительно базовой модели. Вертолет оснащен новейшими двигателями ВК-2500ПС-03, главным отличием двигателя которых от двигателей ВК-2500 является наличие современной электронной системы автоматического управления типа FADEC и противопомпажной защиты. Кроме того, благодаря конструктивным решениям двигатели ВК-2500ПС-03 обеспечивают более надёжную эксплуатацию вертолётной техники в районах с жаркого климатом и в условиях высокогорья. Применение цифрового пилотажно-навигационного комплекса с дисплейной индикацией данных позволило сократить состав экипажа до двух человек. Введение в состав бортового электронного оборудования аппаратуры диагностики и контроля состояния основных систем повысило надежность вертолёта и дало возможность сократить затраты времени на его техническое обслуживание.



Ми-171А2 в августе 2017 года был сертифицирован Росавиацией по категории «А», предусматривающей выполнение самых строгих требований безопасности полетов, предъявляемых к гражданским вертолётам.



Серийное производство Ми-171А2 развёрнуто на Улан-Удэнском авиационном заводе.



