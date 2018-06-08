В Улан-Удэ отремонтируют дороги на полмиллиарда рублей

В этом году в столице Бурятии планируется отремонтировать дорог меньше, чем в прошлом
В прошлом году Улан-Удэнская агломерация попала в проект «Безопасные и качественные дороги», было отремонтировано 56,3 километра дорог. За прошлый год были установлены «умные» светофоры, заасфальтированы тротуары, обустроены остановочные карманы, установлены дорожные знаки, нанесена разметка, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
В этом году планируется отремонтировать 32,47 км дорог на сумму 429,7 млн руб.
В приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» вошли следующие объекты:
1. Реконструкция автодороги от ул. Орловской мкрн Горького до въезда в г. Улан-Удэ, 2 этап, до 20.12.2018 г.
2. Ремонт дороги от ул. Комарова до 0-го км (граница городского округа Улан-Удэ и Заиграевского района) до 20.12.2018 г.
3. Ремонт участка автомобильной дороги от железнодорожного переезда по ул. Пищевой до 0-го км Заиграевского тракта до 20.12.2018 г. Здесь будут также обустроено 14 остановочных карманов, построены тротуары, установлено пешеходное ограждение протяженностью 400 метров.
4. Ремонт автомобильной дороги по ул. Левченко, ул. Радикальцева (от ул. Революции 1905 г. до ул. Керамическая) до 20.12.2018 г.
5. Ремонт автомобильной дороги по ул. Сотниковской от ул. Радикальцева до ул. Каменной до 20.12.2018 г.
6. Ремонт автомобильной дороги по ул. Ключевская от остановки «Товары Бурятии» до ул. Тулаева до 20.12.2018 г.
7. Ремонт автомобильной дороги «Спиртзаводской тракт» от ул. Пищевой до 0-го км до 20.12.2018 г.
8. Ремонт автомобильной дороги по ул. Производственной от дома №23 до дома №6 до 20.12.2018 г.
9. Ремонт автомобильной дороги по ул. Гражданской от ул. Бабушкина до ул. Городской до 20.12.2018 г.
10. Ремонт автомобильной дороги по ул. Стартовой до 20.12.2018 г.
11. Ремонт автодороги ул. Псковской от дома № 1 до дома № 139 до 20.12.2018.
- Как и в прошлом году, контроль за реализацией этого проекта будет особенно тщательным. Приёмку работ осуществляет комиссия, в состав которой входят также представители общественных организаций, - сказал мэр Улан-Удэ Александр Голков.
В Улан-Удэ отремонтируют дороги на полмиллиарда рублей
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