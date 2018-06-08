С 1 января по 30 мая сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Бурятии привлекли к административной ответственности в виде штрафа 514 физических лиц
Сумма наложенных штрафов составила более 390 000 рублей, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Бурятии.
В настоящее время числятся более 320 неоплаченных штрафов за нарушения законодательства в сфере охраны государственной границы.
У лица, привлеченного к административной ответственности за нарушение законодательства в сфере охраны государственной границы, предусмотрены 60 суток на оплату штрафа после вступления в силу постановления об административном правонарушении. В случае неуплаты штрафа в установленный срок, материалы дела об административном правонарушении направляются в подразделение ФСПП России по месту жительства должника для принудительного взыскания.
Кроме того, за неуплату штрафа в предусмотренный срок, должник может быть привлечен к административной ответственности в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, либо подвергнут административному аресту на срок до 15 суток, либо обязательным работам на срок до пятидесяти часов.
В Бурятии пограничники наложили штрафов на 390 тысяч
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