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День первой борозды отметили в Бурятии

День первой борозды отметили в Бурятии
Экономика,  Фото:минсельхоз РБ
6 июня в селе Загустай Кижингинского района прошёл День первой борозды

Праздник посетил заместитель председателя правительства Бурятии по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий - министр сельского хозяйства и продовольствия Даба-Жалсан Чирипов. Об этом сообщили в пресс-службе минсельхозпрода республики.

- Впервые за 20 лет кижингинцы провели праздник первой борозды. Это знаменательное событие в истории агропромышленного комплекса района и всей республики. Я считаю, что это очень хорошее мероприятие, которое послужит положительным примером для других районов Бурятии, - заявил Даба-Жалсан Чирипов.

Состоялась демонстрация новой сельскохозяйственной техники, приобретённой ООО «Кижингинский МТС». Два новых «Кировца К-744Р2», посевной комплекс «Кузбасс», культиваторы, БДТ, плуги. Всего около 11 единиц техники будет оказывать услуги по обработке земли, посеву, уборке зерновых и кормовых культур во всех сельских поселениях для всех форм собственности.

- Около 8 лет на наших землях не велись сельскохозяйственные работы, создание машинной тракторной станции стало первым шагом к возрождению работы в области растениеводства нашего района, - добавил глава Кижингинского района Геннадий Лхасаранов.

Покупка агротехники стала возможной благодаря займу из фонда по поддержке сельского хозяйства администрации района в размере около 36 миллионов рублей.

- Когда мы начали пахать, почти вся деревня пришла посмотреть на новую технику. Я надеюсь, что услуги нашей МТС будут востребованы у населения. В будущем году мы планируем подавать документы на господдержку в минсельхозпрод Республики Бурятия, уже следующей весной мы сможем получить компенсацию в размере 50% от суммы, потраченной на покупку техники, которую планируем направить на покупку еще одного энергонасышенного трактора и посевного комплекса, - рассказал Генеральный директор ООО «Кижингинский МТС» ТугэтЦыбикжапов.

В текущем году организация планирует посев овса на площади обшей площади 300 га.а также подъём паров на площади 600 га.


сельское хозяйство
 
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