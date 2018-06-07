Инвесторы не спешат вкладываться в геологоразведочные работы Бурятии



Накануне глава Бурятии Алексей Цыденов собрал недропользователей, чтобы обсудить проблемы и перспективы их работы.



Нефрит, уголь, уран, полиметаллы, вольфрам, молибден, бериллий, апатиты, графит, известняк, перлит. Бурятия богата как благородными металлами, так и полезным сырьём. При этом, как отметили на совещании, инвесторы не спешат вкладывать деньги в геологоразведочные работы, сообщает АТВ. Это возможно только при стабильном спросе на добытые ископаемые.



Недропользователи также не имеют возможности работать в районах с неразвитой инфраструктурой. Тем не менее, Минприроды констатирует положительную динамику в отрасли.



- Обеспечен рост по сравнению с 2016 годом на 28%. Минприроды республики курирует реализацию инвест-проектов добывающей отрасли общей стоимостью 124,7 млрд рублей, - сообщила врио министра природных ресурсов Бурятии Марина Капустина.







Суммы внушительны, и тем выше градус ответственности. Недропользователи активно делились своими проблемами, но подчёркивали - при содействии руководства Бурятии всё решаемо.



- Хорошо, что Алексей Самбуевич лично уделяет большое внимание проблемам недропользователей – помогает в решении данных проблем, ну а мы, как недропользователи конкретного предприятия «Хиагда» уранодобывающая, будем выполнять все взятые на себя обязательства, которые у нас есть перед республикой, - сказал заместитель генерального директора АО «Хиагда» Артём Михайлов.



Кроме того, на совещание пришли министры здравоохранения, туризма и спорта. Они рассказали, что многим их социальным проектам нужна поддержка. Недропользователи пообещали рассмотреть варианты помощи. Встреча завершилась подписанием соглашения о взаимодействии правительства республики с акционерным обществом «Разрез Тугнуйский» в рамках года добровольца.