«Байкальская гавань» выпустит акции почти на 3 млрд



В Бурятии увеличат уставной капитал особой экономической зоны «Байкальская гавань» с помощью размещения дополнительных акций на 2,7 млрд. рублей. Последние затем будут приобретены в собственность правительства региона следующим образом: более 54 млн. – за счёт средств республиканского бюджета, свыше 2,7 млрд. - за счёт имущества. В перечень имущества входят различные здания, автомобили и т.д.



- Министерству туризма Республики Бурятия (Бадмацыренова М.Б.) принять необходимые меры по соблюдению АО «ОЭЗ «Байкальская гавань»: целей и условий направления денежных средств, указанных в пункте 2 настоящего постановления, на развитие особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Байкальская гавань»; требований действующего законодательства по размеру чистых активов общества, - говорится в постановлении правительства, подписанном главой Бурятии 4 июня.



Выпуск акций и последующая их покупка правительством будут проведены для эксплуатации имущественного комплекса «Байкальской гавани» и привлечения инвестиций.



Власти Бурятии расторгают соглашения с резидентами экономической зоны. Главная причина – невыполнение обязательств по срокам. Резиденты фактически «заморозили» процесс на своих участках, не создавая новых объектов. Теперь республика намерена привлечь других инвесторов.



У руководства особой экономической зоны масштабные планы по строительству сооружений на берегу Байкала. По их задумкам, здесь должны появиться в будущем просторные гостиницы, аквапарки, набережные. Всё это должно быть возведено, выдержано в едином стиле.

