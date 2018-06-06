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«Байкальская гавань» выпустит акции почти на 3 млрд

«Байкальская гавань» выпустит акции почти на 3 млрд
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Затем акции приобретёт правительство республики 
 
В Бурятии увеличат уставной капитал особой экономической зоны «Байкальская гавань» с помощью размещения дополнительных акций на 2,7 млрд. рублей. Последние затем будут приобретены в собственность правительства региона следующим образом: более 54 млн. – за счёт средств республиканского бюджета, свыше 2,7 млрд. - за счёт имущества. В перечень имущества входят различные здания, автомобили и т.д. 
 
- Министерству туризма Республики Бурятия (Бадмацыренова М.Б.) принять необходимые меры по соблюдению АО «ОЭЗ «Байкальская гавань»: целей и условий направления денежных средств, указанных в пункте 2 настоящего постановления, на развитие особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Байкальская гавань»; требований действующего законодательства по размеру чистых активов общества, - говорится в постановлении правительства, подписанном главой Бурятии 4 июня. 
 
Выпуск акций и последующая их покупка правительством будут проведены для эксплуатации имущественного комплекса «Байкальской гавани» и привлечения инвестиций. 
 
Как сообщал «Байкал-Daily», «Байкальскую гавань» в Бурятии планируют превратить в мини-город

Власти Бурятии расторгают соглашения с резидентами экономической зоны. Главная причина – невыполнение обязательств по срокам. Резиденты фактически «заморозили» процесс на своих участках, не создавая новых объектов. Теперь республика намерена привлечь других инвесторов. 
 
У руководства особой экономической зоны масштабные планы по строительству сооружений на берегу Байкала. По их задумкам, здесь должны появиться в будущем просторные гостиницы, аквапарки, набережные. Всё это должно быть возведено, выдержано в едином стиле.     
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