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В Бурятии будут разрабатывать минерально-сырьевую базу

В Бурятии будут разрабатывать минерально-сырьевую базу
Экономика,  Фото:Пресс-служба правительства РБ
Решение об этом принял Алексей Цыденов, чтобы привлечь федеральные деньги

Состояние минерально-сырьевой базы в республике и перспективы её освоения были рассмотрены на совещании под председательством главы Бурятии Алексея Цыденова.

В мероприятии приняли участие представители органов государственной власти РБ, территориальных органов Федерального агентства по недропользованию, Росприроднадзора, Фонда регионального развития РБ, Геологического института Сибирского отделения Российской академии наук, а также руководители предприятий добывающей отрасли республики.

- Вопросы добычи полезных ископаемых и недропользование являются основополагающими для экономики как в целом для России, так и нашей республики. Поэтому важно обсудить сегодняшнее положение в отрасли, а также на чём необходимо сконцентрировать внимание, чтобы повысить эффективность использования недр, привлечь инвесторов и каким образом поддержать или простимулировать существующих недропользователей, - отметил Алексей Цыденов.

На совещании были рассмотрены вопросы состояния минерально-сырьевой базы по твёрдым полезным ископаемым, углеводородному сырью и минеральным источникам. Было принято решение о разработке программы воспроизводства минерально-сырьевой базы республики на 2019-2024 годы с целью привлечения средств федерального бюджета, сообщает пресс-служба правительства республики.

В частности, предусматривается поиск и разведка углеводородного сырья (геологическое изучение первоочередных впадин) и создание рабочей группы под председательством зампреда правительства РБ по экономическому развитию Игоря Зураева. Туда войдут представители ГИН СО РАН, отдела геологии и лицензирования по РБ, Центрсибнедра, ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по СФО», Бурятского филиала ФБУ «Территориальный фонд геологической информации», Минприроды РБ и других заинтересованных сторон.

Также было подписано соглашение о взаимодействии между правительством РБ и АО «Разрез Тугнуйский» по осуществлению мероприятий, направленных на развитие экологически безопасной промышленности в Бурятии и особо охраняемых природных территорий и добровольчества в рамках проводимого в 2018 году в России Года добровольца.

Отметим, что в 2017 году в рамках года экологии в России было заключено соглашение о взаимодействии между министерством природных ресурсов и экологии РФ, Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, правительством РБ и АО «Разрез «Тугнуйский». Данное соглашение позволило привлечь более 41 млн. рублей средств АО «Разрез Тугнуйский» на реализацию мероприятий, направленных на сокращение выбросов загрязняющих веществ, экологическое просвещение, популяризацию особо охраняемых природных территорий, расположенных в республике.

Кроме того, в 2017 году правительством Республики Бурятия были подписаны соглашения о взаимодействии с АО «Желдорреммаш» («Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод»), ПАО «ТГК-14» («Улан-Удэнский энергетический комплекс»), ПАО «ТГК-14» («Генерация Бурятии»), ООО «Бурятмяспром», в рамках которых были привлечены средства в сумме 606,5 млн. рублей.
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