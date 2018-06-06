Делегация Бурятии поучаствует в «Российско-Монгольской инициативе»

На мероприятии презентуют передовые российские товары и технологии
С 7 по 10 июня в Улан-Баторе под патронажем президента Монголии и при поддержке министерства промышленности и торговли Российской Федерации, делегация республики Бурятия во главе с заместителем по экономическому развитию республики, Игорем Зураевым примет участие в серии мероприятий «Российско-Монгольская инициатива - 2018» (РМИ-2018).
Мероприятие откроют премьер-министр Монголии Хурэлсух и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
В составе делегации представители Торгово-промышленной палаты Бурятии, Центра экспорта Бурятии Фонда поддержки малого предпринимательства, представители компаний агропромышленного комплекса.
В рамках выставки будут организованы: экспозиция продукции российской авиационной промышленности, сельхозмашиностроения, ярмарка российских товаров народного потребления, а также деловая и культурные программы.
Как сообщает министерство экономики республики, в рамках выставки будут организованы: экспозиция продукции российской авиационной промышленности, сельхозмашиностроения, ярмарка российских товаров народного потребления, а также деловая и культурные программы.
Проведение «РМИ-2018» направлено на обсуждение текущего состояния российско-монгольских торгово-экономических отношений и будущих совместных проектов, презентацию передовых российских товаров и технологий, создание условий для дальнейшего развития деловых контактов и приграничного сотрудничества, а также демонстрацию единства позиций России и Монголии в региональной и глобальной повестках.
На мероприятии презентуют передовые российские товары и технологии
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