Разработчики 3D-принтера для металлов из Бурятии получили 2 млн



В Москве, в Сколково завершилась VI-я конференция для технологических предпринимателей Startup Village. В ней приняли участие около 20 тыс. человек из 80 стран. Бурятия представила девять проектов, сообщает пресс-служба правительства республики.



В рамках конференции прошёл конкурс грантов для инновационных проектов. Участники акселератора «Республика», команда Центра молодёжного инновационного творчества Восточно-Сибирского государственного университета, разработавшая учебный 3D-принтер для печати металлическими материалами, получила грант от Фонда содействия инновациям в размере 2 млн. рублей.



Из более чем пятисот финалистов региональных этапов Стартап Тура экспертами было отобрано 12 победителей, среди них и команда из Бурятии.



- Наш проект поддержали благодаря тому, что мы чётко показали инновационность разработки и коммерциализацию продукта на выходе. Впереди у нас большая работа по доработке прототипа. Конечно, средств этого гранта недостаточно для раскрытия полного потенциала проекта, но необходимо понимать, что исследования и наука в целом, требуют значительных финансовых вложений. Вложения в науку – это инвестиции в будущее. Всё, что окружает современного человека – это плоды научных разработок, – отметил победитель из Бурятии Вячеслав Бутуханов.



По его словам, средства гранта будут направлены на приобретение необходимого оборудования.



- Мы очень рады за проект 3D-принтера, получившего грант на развитие. Мы надеемся, что победа в Startup Village станет первой ступенью на пути коммерциализации этого проекта, а руководство ВСГУТУ и правительство республики поддержат этот проект в будущем, – сказал директор Республиканского бизнес-инкубатора и руководитель делегации участников из Бурятии Аюр Гармаев.



На конференции Бурятию также представляли финалисты Startup Tour в Улан-Удэ Александр Жигжитов с проектом прибора для очистки воды BAir и Юрий Балханов с разработкой аналога кожи для ранозаживления NewSkin. Отметим, что проект Юрия Балханова вошел в тройку полуфиналистов конференции Startup Village.



- Наши команды участвовали в конкурсах проектов, общались с потенциальными инвесторами, искали партнёров, слушали лекции, участвовали в мастер-классах конференции Startup Village 2018. Насыщенная программа показала высокий уровень проведения мероприятия. У правительства республики есть чёткое понимание, что нужно развивать технологические проекты, привлекать финансирование в разработки и поддерживать инновационные идеи. Наши проекты показали высокий уровень, и мы готовы предлагать их к реализации всему миру. Будем обязательно участвовать в следующем «Startup Village 2019», – заключил заместитель председателя правительства Бурятии по экономическому развитию Игорь Зураев.

