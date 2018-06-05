В 2019 году специалисты филиала ПАО «МРСК Сибири» — «Читаэнерго» откроют в Чите первую зарядную станцию для электромобилей. Предположительно она будет находиться в микрорайоне Октябрьский
Услугами заправки сможет воспользоваться любой желающий. По данным управления ГИБДД МВД России по Забайкальскому краю на сегодняшний день в регионе зарегистрировано 82 электромобиля, в том числе гибридных. Зарядная станция, совмещенная с комплектной трансформаторной подстанцией, решит проблему автовладельцев — в любое время суток можно будет зарядить энергией свою машину.
— Это крупнейший федеральный проект. Компания «Россети», дочерним обществом которой является МРСК Сибири, выступает оператором таких заправок, по всей стране их открыто уже более 150 штук. Проект для компании не прибыльный, но очень важный в экологическом плане»,— рассказывает главный инженер филиала ПАО «МРСК Сибири» —«Читаэнерго» Антон Битуев.
Напомним, что в 2017 году первые заправки для электромобилей уже появились в регионах присутствия ПАО «МРСК Сибири» — в Кемерово и Красноярске. В планах 2018 года — открытие электрозаправок еще в нескольких сибирских городах, сообщает забрабочий.рф.
Заправка для электромобилей появится в Чите в 2019 году
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