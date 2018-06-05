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Облкоммунэнерго опровергло спасение En+ через повышение иркутских тарифов

Экономика, 
Тарифы на электроэнергию для населения Иркутской области не оказывают серьёзного влияния на экономику алюминиевых заводов, поэтому их повышение, запрошенное En+ в качестве меры поддержки «Русала», не имеет никакого смысла

Об этом заявил генеральный директор «Облкоммунэнерго» Александр Анфиногенов на рабочей встрече с потребителями, сообщает 5 июня 2018 года пресс-служба компании.

По его словам, алюминиевые заводы закупают электроэнергию на оптовом рынке. При этом цены оптового рынка не регулируются региональными службами по тарифам. Оптовые потребители участвуют в перекрестном субсидировании только через тарифы на передачу энергии по электрическим сетям, так называемые котловые тарифы. Но по факту и это маловероятно.

- Определённое перекрёстное субсидирование населения в электроэнергетике у нас есть и складывается оно в большей мере за счёт более высоких тарифов для юридических лиц. В основном это касается потребителей на сетях напряжением до 35 кВ, малого и среднего бизнеса, – отмечает Александр Анфиногенов.

Кроме того, по данным Росстата, потребление электроэнергии алюминиевыми заводами составляет примерно 45% от общего потребления Иркутской области. С учётом остальных крупных потребителей, включая РЖД, получается около 60%. Соответственно остальные 40% - это потребители, работающие по среднему и низкому напряжению (малый и средний бизнес). А для них тарифы выше в 2-3 раза. Таким образом, и абсолютное поступление средств за электроэнергию от них больше, нежели от заводов «Русала».

- Уникальность ситуации Иркутской области заключается в том, что крупнейший потребитель электроэнергии на оптовом рынке, её производитель (Иркутскэнерго) и продавец электроэнергии на розничном рынке (Иркутскэнергосбыт) находятся фактически в одних руках, - говорится в сообщении компании. - Таким образом, при резком повышении тарифов произойдёт обычная компенсация возможных потерь алюминиевому бизнесу от энергетического, и, прежде всего, за счёт розничной продажи тепло- и электроэнергии населению. То есть, нужно говорить о перекрёстном субсидировании наоборот: не только малый и средний бизнес, но и население будет субсидировать крупный бизнес и генерацию En+. На положении же рабочих алюминиевых заводов это никак не скажется. Напротив, сами рабочие станут больше платить за свет и услуги ЖКХ».

ОГУЭП «Облкоммунэнерго» - сетевая организация, обеспечивающая эксплуатацию и ремонт электросетевого хозяйства на территории Иркутской области. 10 филиалов предприятия обслуживают 9500 км линий электропередачи, более 3000 трансформаторных подстанций. К сетям Облкоммунэнерго подключено более 390 тыс. потребителей, как физических, так и юридических лиц, в том числе бюджетные организации. Полезный отпуск электроэнергии составляет более 3000 млн кВт-ч в год, сообщает ИА «Байкал Инфо».
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