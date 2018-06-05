Облкоммунэнерго опровергло спасение En+ через повышение иркутских тарифов

Тарифы на электроэнергию для населения Иркутской области не оказывают серьёзного влияния на экономику алюминиевых заводов, поэтому их повышение, запрошенное En+ в качестве меры поддержки «Русала», не имеет никакого смысла
Об этом заявил генеральный директор «Облкоммунэнерго» Александр Анфиногенов на рабочей встрече с потребителями, сообщает 5 июня 2018 года пресс-служба компании.
По его словам, алюминиевые заводы закупают электроэнергию на оптовом рынке. При этом цены оптового рынка не регулируются региональными службами по тарифам. Оптовые потребители участвуют в перекрестном субсидировании только через тарифы на передачу энергии по электрическим сетям, так называемые котловые тарифы. Но по факту и это маловероятно.
- Определённое перекрёстное субсидирование населения в электроэнергетике у нас есть и складывается оно в большей мере за счёт более высоких тарифов для юридических лиц. В основном это касается потребителей на сетях напряжением до 35 кВ, малого и среднего бизнеса, – отмечает Александр Анфиногенов.
Кроме того, по данным Росстата, потребление электроэнергии алюминиевыми заводами составляет примерно 45% от общего потребления Иркутской области. С учётом остальных крупных потребителей, включая РЖД, получается около 60%. Соответственно остальные 40% - это потребители, работающие по среднему и низкому напряжению (малый и средний бизнес). А для них тарифы выше в 2-3 раза. Таким образом, и абсолютное поступление средств за электроэнергию от них больше, нежели от заводов «Русала».
- Уникальность ситуации Иркутской области заключается в том, что крупнейший потребитель электроэнергии на оптовом рынке, её производитель (Иркутскэнерго) и продавец электроэнергии на розничном рынке (Иркутскэнергосбыт) находятся фактически в одних руках, - говорится в сообщении компании. - Таким образом, при резком повышении тарифов произойдёт обычная компенсация возможных потерь алюминиевому бизнесу от энергетического, и, прежде всего, за счёт розничной продажи тепло- и электроэнергии населению. То есть, нужно говорить о перекрёстном субсидировании наоборот: не только малый и средний бизнес, но и население будет субсидировать крупный бизнес и генерацию En+. На положении же рабочих алюминиевых заводов это никак не скажется. Напротив, сами рабочие станут больше платить за свет и услуги ЖКХ».
ОГУЭП «Облкоммунэнерго» - сетевая организация, обеспечивающая эксплуатацию и ремонт электросетевого хозяйства на территории Иркутской области. 10 филиалов предприятия обслуживают 9500 км линий электропередачи, более 3000 трансформаторных подстанций. К сетям Облкоммунэнерго подключено более 390 тыс. потребителей, как физических, так и юридических лиц, в том числе бюджетные организации. Полезный отпуск электроэнергии составляет более 3000 млн кВт-ч в год, сообщает ИА «Байкал Инфо».
Облкоммунэнерго опровергло спасение En+ через повышение иркутских тарифов
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Экономика, 05.06.2018
Они будут увеличивать производство сельхозпродукции
Экономика, 05.06.2018
Соответствующее постановление подписал премьер Дмитрий Медведев
Власти Бурятии претендуют на расширение особой экономической зоны (ОЭЗ) «Байкальская гавань» и включение в нее территории Кабанского района, предварительная поддержка есть, сообщил в понедельник глава республики Алексей Цыденов
Седьмого июня в Иркутске анонсирована акция, направленная против роста и очередного повышения цены на бензин
Они будет совместно работать над повышением качества гостиничных услуг
Начата масштабная реконструкция подстанции 220 кВ «Петровск-Забайкальская». ФСК ЕЭС инвестирует в проект 2,15 млрд рублей
Возглавил делегацию зампред Игорь Зураев
В этом роль сыграла субсидия по поддержке частных детских садов с начала 2018 года
В республику обсудить инвестиции и бизнес приехали эксперты из всех регионов СФО
Количество овец и коз достигло 310,6 тысяч голов
Подрядчик из Новороссийска пообещал рассчитываться вовремя
АО «Тетра Пак» уступило бурятскому ООО «Спортивный центр» право требования к АО «Молоко Бурятии» в размере 44,9 млн рублей, следует из картотеки арбитражных дел
Эксперты Центрального агентства недвижимости (ЦИАН) проанализировали, как менялись цены на жильё в крупных городах страны с начала года — быстрее всего недвижимость дорожает в Улан-Удэ и Новосибирске
2 июня в селе Большая Елань Усольского района состоится первый фестиваль молока. Свою молочную продукцию в широком ассортименте представят лучшие производители Усольского район
Прокуратура провела проверку исполнения трудового законодательства в деятельности общества с ограниченной ответственностью «Николаевский карьер»