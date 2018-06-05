Маткапитал разрешили тратить на кредиты

Соответствующее постановление подписал премьер Дмитрий Медведев



Глава правительства Дмитрий Медведев подписал постановление, которое расширяет возможность погашения кредитов из средств, выделяемых в качестве материнского капитала. Документ опубликован на официальном сайте кабмина.



​Согласно федеральному закону «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», семьи могут направлять средства из маткапитала на приобретение и строительство жилья. Действовавшая до сегодняшнего дня редакция правил направления средств запрещала погашать долги, обязательства по которым возникли у граждан до возникновения права на получение материальной помощи от государства. Погашать долг по перекредитованной ипотеке закон также не разрешал.



На совещании с вице-премьерами Медведев заверил, что такая мера создаёт гражданам трудности, сообщает РБК.



- Это (условия предыдущей версии правил закона) не очень удобно, людям нужна большая свобода в распоряжении деньгами, - сказал Медведев.



Постановление премьера позволит гражданам направлять материнский капитал на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам, в том числе и ипотечным, без учёта сроков возникновения таких обязательств.



- Принятое решение устраняет правовую неопределенность в вопросе использования материнского капитала для улучшения жилищных условий и расширяет возможности граждан для такого использования этих средств, - говорится в справке к постановлению.



Зампред правительства по социальной политике Татьяна Голикова отметила, что нововведение коснётся порядка 1,9 млн семей.



- Мы делаем этот вывод, исходя из того, что на протяжении всего периода времени из общего количества семей, которые получили или приняли решение воспользоваться материнским капиталом, на жильё направили средства материнского капитала 5,3 млн семей. При этом 3,4 млн семей направили средства материнского семейного капитала именно на погашение кредитов. В деньгах это 1,3 трлн руб., и порядка 1,9 млн семей направили (маткапитал) на приобретение жилья. Это ещё 0,7 трлн руб., - сказала она.



Первый заместитель председателя комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты России Юлия Зимова сообщила, что считает возможность тратить материнский капитал на погашение взятых в любое время кредитов «хорошей мерой». «Это неплохо. Просто, на мой взгляд, хотелось бы, чтобы деньги эти были более-менее целевые. Лучше бы, чтобы это были кредиты, связанные с жильем, транспортом, тем, что будет использовано для ребёнка. Но, так или иначе, это хорошая мера», - отметила она.



Программа выплат материнского капитала осуществляется с января 2007 года. Государство оказывает материальную поддержку семьям при рождении или усыновлении второго, третьего и последующего ребёнка. В 2017 году сумма материнского капитала была установлена в размере 453 026 руб. По словам Голиковой, за 11 лет программой госпомощи воспользовались 8,55 млн семей, из них 5,1 млн семей уже полностью использовали выделенные им средства.



С 1 января 2018 года российские семьи получили право получать денежные пособия за рождение первенца. На такое пособия могут рассчитывать те семьи, чей среднедушевой доход составляет не больше полуторакратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения по региону.