Власти Бурятии претендуют на расширение особой экономической зоны (ОЭЗ) «Байкальская гавань» и включение в нее территории Кабанского района, предварительная поддержка есть, сообщил в понедельник глава республики Алексей Цыденов
- Мы на днях договорились с минэкономразвития. Министерство нас в целом поддержит на расширение ОЭЗ, - сказал Цыденов, выступая на открытии в Улан-Удэ V форума гостинично-туристской отрасли «Байкальское гостеприимство».
Ранее сообщалось, что правительство Бурятии намерено расширить ОЭЗ «Байкальская гавань», включив в нее гору Мамай, привлекательную для инвесторов с проектами строительства горнолыжного курорта. В 2017 году о желании реализовать проект на Мамае заявила девелоперская группа «Хрустальный». Каждый год на гору приезжают около 4 тыс. любителей зимних спортивных развлечений. Группа «Хрустальный» готова построить там круглогодичный многофункциональный курорт, тогда увеличение средней проходимости в турзоне может достигнуть 250 тысяч прибытий.
Сейчас власти Бурятии расторгают соглашения почти со всеми резидентами «Байкальской гавани» из-за невыполнения ими условий договоров об инвестиционной деятельности. На конец 2017 года их числилось 12. Как заявил ранее глава Бурятии, есть новые реальные инвесторы, однако они не могут зайти в ОЭЗ, потому что земля занята резидентами, которые за последние 5-6 лет эффективность так и не показали, сообщает ТАСС.
Бурятия получила поддержку минэкономразвития на расширение «Байкальской гавани»
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