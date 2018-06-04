В Иркутске акция против повышения цен на бензин пройдёт 7 июня

Седьмого июня в Иркутске анонсирована акция, направленная против роста и очередного повышения цены на бензин



Участниками мероприятия станут не только автомобилисты города. Поддержать всех, кто имеет автомобиль, выйдут сотни иркутян. Проведение митинга согласовано с городской администрацией. Об этом сообщает 4 июня пресс-служба мэрии.



Место проведения акции – сквер имени Кирова, время мероприятия – с 21.00 до 21.30. В сообщении говорится, что участниками митинга станут одна тысяча человек.



Кроме этого, на парковке, расположенной на улице Ленина, будут выставлены автомобили, люди будут находиться возле фонтана. Целью мероприятия является привлечение внимания к повышению цен на бензин.



26 мая жители Иркутска проводили акцию протеста, тогда участники частично заблокировали проезд к АЗС на улице Байкальской, сообщает newirkutsk.ru.

