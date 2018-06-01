Начата масштабная реконструкция подстанции 220 кВ «Петровск-Забайкальская». ФСК ЕЭС инвестирует в проект 2,15 млрд рублей



Это позволит увеличить переток между Бурятией и Забайкальским краем, повысить надежность электроснабжения потребителей, в числе которых объекты Транссиба.



Планируется изменить схему подстанции и реконструировать открытые распределительные устройства 110 и 220 кВ. После переустройства 10 заходов линий электропередачи 110-220 кВ вдвое увеличится количество секций шин, осуществляющих выдачу мощности подстанции.



Подстанция 220 кВ «Петровск-Забайкальская» установленной мощностью 126 МВА была введена в эксплуатацию в 1986 году, сообщает пресс-служба компании.



Читают сейчас

Переток между Бурятией и Забайкальем увеличат за счёт модернизации подстанции Экономика, Начата масштабная реконструкция подстанции 220 кВ «Петровск-Забайкальская». ФСК ЕЭС инвестирует в проект 2,15 млрд рублей

«Тетра Пак» передал долги «Молока Бурятии» спортцентру Экономика, АО «Тетра Пак» уступило бурятскому ООО «Спортивный центр» право требования к АО «Молоко Бурятии» в размере 44,9 млн рублей, следует из картотеки арбитражных дел

Улан-Удэ вошёл в число лидеров по росту цен на жилье в России Экономика, Эксперты Центрального агентства недвижимости (ЦИАН) проанализировали, как менялись цены на жильё в крупных городах страны с начала года — быстрее всего недвижимость дорожает в Улан-Удэ и Новосибирске

В Иркутской области пройдёт конкурс красоты среди коров Экономика, 2 июня в селе Большая Елань Усольского района состоится первый фестиваль молока. Свою молочную продукцию в широком ассортименте представят лучшие производители Усольского район

В Бурятии «Николаевский карьер» заставили выплатить долги по зарплате Экономика, Прокуратура провела проверку исполнения трудового законодательства в деятельности общества с ограниченной ответственностью «Николаевский карьер»

Матвиенко озаботилась резким ростом цен на бензин в Забайкалье Экономика, Совет Федерации намерен направить официальные письма в минсельхоз и минэнерго РФ в связи с резким ростом цен на бензин