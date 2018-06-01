Начата масштабная реконструкция подстанции 220 кВ «Петровск-Забайкальская». ФСК ЕЭС инвестирует в проект 2,15 млрд рублей
Это позволит увеличить переток между Бурятией и Забайкальским краем, повысить надежность электроснабжения потребителей, в числе которых объекты Транссиба.
Планируется изменить схему подстанции и реконструировать открытые распределительные устройства 110 и 220 кВ. После переустройства 10 заходов линий электропередачи 110-220 кВ вдвое увеличится количество секций шин, осуществляющих выдачу мощности подстанции.
Подстанция 220 кВ «Петровск-Забайкальская» установленной мощностью 126 МВА была введена в эксплуатацию в 1986 году, сообщает пресс-служба компании.
Переток между Бурятией и Забайкальем увеличат за счёт модернизации подстанции
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