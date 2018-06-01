246 детей устроили в детсады Улан-Удэ благодаря субсидии

В этом роль сыграла субсидия по поддержке частных детских садов с начала 2018 года
Практика субсидирования частных детских садов подтвердила свою эффективность и «нарастает в геометрической прогрессии», заявил мэр Улан-Удэ Александр Голков на совещании у главы Бурятии Алексея Цыденова, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
- Ежедневно количество родителей, желающих посещать частные детские сады по сниженным тарифам, увеличивается. Главная особенность программы – экономия бюджета. Благодаря субсидии в размере 891 тыс. рублей по состоянию на 1 мая устроены 246 детей – это укомплектованный детский сад. В начале все настороженно шли на эту инициативу, но работа продолжается. Движение с мёртвой точки сдвинулось, – сказал мэр Улан-Удэ Александр Голков.
В связи с этим в отделе дошкольного образования комитета по образованию администрации города введены две дополнительные ставки главных специалистов, которые занимаются организационно-консультативным сопровождением частных детских садов.
По состоянию на 27 мая субсидии получили 11 частных детских садов на сумму 891 тыс. рублей, среди них: детский сад «Юнга», «Радость», «Панда», «Мультяшки», «Маленькая страна», «Наадан», «Дети-наше будущее», «Волшебный гном» и «Вундеркинд», а также начальные школы в статусе детского сада «Планета детства» и «Страна чудес». В процессе рассмотрения находятся дополнительные заявки.
В районах республики программа частного субсидирования также работает, но пока не так активно. Поэтому Алексей Цыденов дал поручение главам районов республики внести свои предложения по внедрению частного субсидирования детских садов и подключиться к программе. Пока программа запущена в Кижингинском районе, где устроено 18 детей, на подходе – Иволгинский и Заиграевский районы республики.
Напомним, что постановлением правительства республики утверждён порядок предоставления и расходования субсидий из республиканского бюджета бюджетам муниципальных районов на софинансирование мероприятий по возмещению расходов частных детских садов и индивидуальных предпринимателей на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста.
В соответствии с утверждённым порядком муниципальные образования республики разработали и утвердили правовые акты, в которых определены порядок и условия предоставления субсидий частным детским садам. Главное условие субсидирования – размер родительской платы, которая не должна превышать 200% от платы, взимаемой с родителей в муниципальных детских садах. Также, частные сады, не имеющие лицензию на осуществление образовательной деятельности, должны обязательно предоставить соглашение или договор с муниципальной или частной дошкольной образовательной организацией, имеющей лицензию, о реализации программы дошкольного образования для детей, которые посещают данные детские сады.
Так, на 1 мая 2018 года в Бурятии насчитывается 24 лицензированных частных дошкольных организации. Численность детей, посещающих частные детские сады составляет 2527. Услугу по уходу и присмотру 678 детям предоставляют 35 индивидуальных предпринимателя.
246 детей устроили в детсады Улан-Удэ благодаря субсидии
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В этом роль сыграла субсидия по поддержке частных детских садов с начала 2018 года
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