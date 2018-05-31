Глава Бурятии планирует войти в 20-ку инвестиционного рейтинга



Сегодня в Улан-Удэ прошла конференция, в которой приняли участие регионы Сибирского федерального округа. На ней эксперты обсуждали контроль, цифровизацию и сервисную модель развития малого и среднего бизнеса.



На заседание в столицу Бурятии прибыли два заместителя министра экономического развития России - Савва Шипов и Олег Фомичёв – и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Миахил Мурашко.



- Цель мероприятия основная – это создать региональные команды, которые будут являться основными драйверами реформы госуправления. На федеральном уровне существует достаточно большая повестка о том, как сделать лучше госуслуги, о том, как сделать эффективным контроль и надзор, о том, как нам быстрее готовиться к изменениям. Нам очень важно, чтобы государственное управление в нашей стране соответствовало высоким стандартам профессионализма, эффективности работы, - рассказал Савва Шипов, замминистра экономического развития России.



Федеральный центр проводит серию таких окружных конференций по всей стране. Первое совещание, которое собрало регионы Центрального федерального округа, прошло в Рязани месяц назад. Следующим пунктом стал Улан-Удэ.



- Для нас очень важно проводить его здесь, потому что мы чувствуем, регион очень активно участвует в повестке изменений и ищет пути для повышения эффективности своей работы, участвует в наших проектах. Именно поэтому мы решили провести эту конференцию в Бурятии, - продолжил Савва Шипов.



Глава Бурятии, в свою очередь, рассказал о дальнейших планах по улучшению условий для бизнеса в республике. Алексей Цыденов отметил, что Бурятией сейчас ставится задача войти в двадцатку регионов в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата.



Как сообщал «Байкал-Daily», ранее Как сообщал «Байкал-Daily», ранее Бурятия вошла в тройку регионов с наибольшим ростом инвестиционного рейтинга, перебравшись с 73 на 38 место в рейтинге.



- В прошлом году 75 субъектов повысили свои показатели, просто мы повысили больше, чем они, и на 35 позиций сдвинулись. На самом деле всё улучшились. Для того чтобы оставаться на тех же позициях, нужно продолжить работу по повышению инвестиционной привлекательности, совершенствованию среды для бизнеса. И мы для себя ставим задачу всё-таки войти в 20-ку, не просто ради самой цифры: рейтинг – это показатель, который отражает состояние бизнес-среды, состояние инвестиционной привлекательности, состояние самой атмосферы развития и функционирования бизнеса в регионе, - пояснил Цыденов.



Также Савва Шипов в своей речи упомянул, что одним из главных пунктов в работе правительства является цифровизация госуслуг, предоставляемых, в том числе, и бизнесменам.



- Если нам удастся в ближайшие несколько лет провести работу и в массовых услугах отказаться полностью от бумаги, перевести всё взаимодействие в электронный режим, и сократить количество чиновников, участвующих в процессе предоставления услуг, мы, с одной стороны, увеличим скорость, с другой – повысим качество за меньшие ресурсы, - подчеркнул Шипов.



Как уточнил замминистра, сейчас «очень важно сосредоточиться на этом».

