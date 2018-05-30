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30 Мая

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«Тетра Пак» передал долги «Молока Бурятии» спортцентру

Экономика, 
АО «Тетра Пак» уступило бурятскому ООО «Спортивный центр» право требования к АО «Молоко Бурятии» в размере 44,9 млн рублей, следует из картотеки арбитражных дел

После уступки права требования Арбитражный суд республики Бурятия заменил кредитора в деле о банкротстве «Молока Бурятии» - с «Тетра Пака» на «Спортивный центр».

При этом процессуальный правопреемник отказался от требования признать молокоперерабатывающее предприятие банкротом, сообщает «Интерфакс».

Вместе с тем, в суде находится иск Управления ФНС по республике Бурятия о банкротстве «Молока Бурятии». Заявление налоговой службы принято к производству, заседание по делу назначено на 29 июня.

Ранее сообщалось, что в апреле 2018 года «Тетра Пак» не уступил тому же ООО «Спортивный центр» право требования к АО «Молоко Бурятии». Представитель истца тогда пояснил, что «по договору цессии не произведена оплата в полном объеме, в связи с чем уступка права требования не произошла».

Сообщалось также, что «Тетра Пак» рассчитывал на мирный исход дела о банкротстве «Молока Бурятии», но не отказывался от банкротного иска.

По данным суда, в 2013 году стороны подписали договор лизинга, согласно которому «Тетра Пак» (лизингодатель) приобрел в собственность оборудование и передал его в аренду «Молоку Бурятии» (лизингополучатель). Последний обязан был вносить лизинговые платежи, но накопил долги по договору в сумме 1 млн 29,77 тыс. евро. В декабре 2017 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил в полном объеме иск «Тетра Пака» и решил изъять у бурятского завода оборудование для выпуска молочных продуктов на 13 участках, в частности, на участках приемки, хранения, пастеризации молока, приготовления сметаны и сливок, а также на участке автоматизированной упаковки.

АО «Молоко Бурятии» является одним из крупнейших производителей молочной продукции в регионе. Компания объединяет три предприятия: молочный завод в Улан-Удэ и два сыродельных завода в поселках Кижинга и Кудара-Сомон. Ежегодно они выпускают свыше 70 наименований продукции и перерабатывают более 26 тыс. тонн молока.

ООО «Спортивный центр» зарегистрировано в Улан-Удэ в октябре 2016 года с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Оно работает как спортивный объект, единственным владельцем и руководителем которого является Сергей Головин, сообщает milknews.ru.

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