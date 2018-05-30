Эксперты Центрального агентства недвижимости (ЦИАН) проанализировали, как менялись цены на жильё в крупных городах страны с начала года — быстрее всего недвижимость дорожает в Улан-Удэ и Новосибирске
В рейтинге агентства представлены города численностью населения более 300 тысяч человек. Аналитики выяснили, как изменились цены на жилую недвижимость с января по май.
Выяснилось, что сильнее всего в стране выросли цены в Туле — на 19%. Второе место по росту цен заняли Улан-Удэ и Челябинск с показателями в 11%. На 8% дороже в среднем стала недвижимость в Новосибирске.
В Томске цены с начала года выросли на 3%, в Красноярске — всего на 1%. В Барнауле и Кемерове они остались прежними, а в Иркутске и Омске жильё за прошедшие месяцы стало на 3% дешевле, сообщает Sibnet.ru.
Улан-Удэ вошёл в число лидеров по росту цен на жилье в России
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