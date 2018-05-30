В Иркутской области пройдёт конкурс красоты среди коров

2 июня в селе Большая Елань Усольского района состоится первый фестиваль молока. Свою молочную продукцию в широком ассортименте представят лучшие производители Усольского район



На фестивале желающие смогут проголосовать за самую красивую Буренку.



Гостей фестиваля ждет выставка-продажа молочной продукции, как крупных производителей, так и фермерских хозяйств Усольского района, бесплатный мини-кинотеатр с фильмами о сельском хозяйстве, производстве и переработке молока, яркая концертная программа, детская развлекательная площадка, выставка художественных работ, мастер-классы для всех желающих, молочные и не только вкусности от предприятий общественного питания. На площадке здоровья можно будет измерить основные физиологические показатели здоровья и проконсультироваться с диетологом.



В этот же день запланировано торжественное открытие скульптурной композиции «Коровушка», автор которой известный скульптор из п. Тельма Иван Зуев, а также флэш-моб – в небо отпустят несколько десятков белых воздушный шаров.



Дата проведения фестиваля выбрана не случайно – накануне 1 июня отмечается всемирный день молока. Целью праздника молока является популяризация молока и молочных продуктов, а также информирование населения о деятельности, связанной с молоком и молочным производством, сообщает пресс-служба района.



