В Иркутской области пройдёт конкурс красоты среди коров

2 июня в селе Большая Елань Усольского района состоится первый фестиваль молока. Свою молочную продукцию в широком ассортименте представят лучшие производители Усольского район
На фестивале желающие смогут проголосовать за самую красивую Буренку.
Гостей фестиваля ждет выставка-продажа молочной продукции, как крупных производителей, так и фермерских хозяйств Усольского района, бесплатный мини-кинотеатр с фильмами о сельском хозяйстве, производстве и переработке молока, яркая концертная программа, детская развлекательная площадка, выставка художественных работ, мастер-классы для всех желающих, молочные и не только вкусности от предприятий общественного питания. На площадке здоровья можно будет измерить основные физиологические показатели здоровья и проконсультироваться с диетологом.
В этот же день запланировано торжественное открытие скульптурной композиции «Коровушка», автор которой известный скульптор из п. Тельма Иван Зуев, а также флэш-моб – в небо отпустят несколько десятков белых воздушный шаров.
Дата проведения фестиваля выбрана не случайно – накануне 1 июня отмечается всемирный день молока. Целью праздника молока является популяризация молока и молочных продуктов, а также информирование населения о деятельности, связанной с молоком и молочным производством, сообщает пресс-служба района.
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