Прокуратура провела проверку исполнения трудового законодательства в деятельности общества с ограниченной ответственностью «Николаевский карьер»
Установлено, что на предприятии заработная плата не выплачивалась своевременно и в полном объеме. По состоянию на май 2018 г. задолженность превысила 1,3 млн. рублей перед 52 работниками.
В целях устранения выявленных нарушений прокурор внес представление руководителю общества, возбудил в отношении него дело об административном правонарушении. Также руководителю объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона.
Кроме того, сотрудники прокуратуры провели встречу с трудовым коллективом предприятия-должника по вопросам своевременности выплаты заработной платы. Работникам разъяснили требования федерального законодательства и полномочия прокурора по взысканию задолженности.
Благодаря принятым мерам задолженность погашена в полном объеме, сообщает пресс-служба прокуратуры.
В Бурятии «Николаевский карьер» заставили выплатить долги по зарплате
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