Прокуратура провела проверку исполнения трудового законодательства в деятельности общества с ограниченной ответственностью «Николаевский карьер»



Установлено, что на предприятии заработная плата не выплачивалась своевременно и в полном объеме. По состоянию на май 2018 г. задолженность превысила 1,3 млн. рублей перед 52 работниками.



В целях устранения выявленных нарушений прокурор внес представление руководителю общества, возбудил в отношении него дело об административном правонарушении. Также руководителю объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона.



Кроме того, сотрудники прокуратуры провели встречу с трудовым коллективом предприятия-должника по вопросам своевременности выплаты заработной платы. Работникам разъяснили требования федерального законодательства и полномочия прокурора по взысканию задолженности.



Благодаря принятым мерам задолженность погашена в полном объеме, сообщает пресс-служба прокуратуры.



Читают сейчас

В Бурятии «Николаевский карьер» заставили выплатить долги по зарплате Экономика, Прокуратура провела проверку исполнения трудового законодательства в деятельности общества с ограниченной ответственностью «Николаевский карьер»

Матвиенко озаботилась резким ростом цен на бензин в Забайкалье Экономика, Совет Федерации намерен направить официальные письма в минсельхоз и минэнерго РФ в связи с резким ростом цен на бензин

Завершился тестовый грузовой автопробег из Китая через Улан-Удэ Экономика, В Новосибирске завершился пробный прямой автопробег. Он должен дать старт прямому грузовому сообщению по принципу «от двери к двери» между КНР и Россией

Дерипаска хочет повысить тарифы для Иркутской области Экономика, Льготы для компаний Дерипаски могут привести к трёхкратному росту тарифов для малого бизнеса и населения



В Иркутской области племенных коров будут разводить с помощью Бурятии Экономика, Министерство сельского хозяйства России утвердило новую племенную организацию в Приангарье. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков

Прожиточный минимум у пенсионеров Бурятии оказался самым высоким в Сибири Экономика, У бурятских пенсионеров прожиточный минимум вышел самым высоким в федеральном округе, что оказывает влияние на формирование пенсии

Глава Бурятии поручил проверить обоснованность роста цен на ГСМ Экономика, Зампред правительства Бурятии по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий Даба-Жалсан Чирипов доложил в понедельник на планерном совещании у главы Бурятии о ходе весенних полевых работ, обратив внимание на рост цен на горюче-смазочные материалы

Станцию в Бурятии превратят в большой грузовой хаб Экономика, Соглашение об этом с ОАО «РЖД» и «СГ-транс» подписал Алексей Цыденов. «Байкал-Daily» рассказывает о подробностях поездки главы Бурятии в две столицы