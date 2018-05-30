Матвиенко озаботилась резким ростом цен на бензин в Забайкалье

Совет Федерации намерен направить официальные письма в минсельхоз и минэнерго РФ в связи с резким ростом цен на бензин



Эту тему — значительного увеличения цен на топливо, особенно перед посевной, — на пленарном заседании в среду поднял глава аграрного комитета СФ Михаил Щетинин.



Его поддержала спикер СФ Валентина Матвиенко.



- В Забайкальском крае рост цен на бензин за год составил 128%, в среднем по стране — 122,5%, — сказала она. При этом инфляция официально значится на уровне 4%, добавила сенатор.



Она предложила оперативно подготовить и направить письма в профильные ведомства.



- Пусть внятно ответят, собираются они как-то влиять на ситуацию, — подчеркнула законодатель.



Сенатор от Орловской области Василий Иконников в свою очередь отметил, что возможное снижение акцизов на бензин создаст дополнительные проблемы для региональных бюджетов, поскольку в акциз на топливо включены федеральная и региональная составляющие.



- Таким образом, выпадающие доходы для российских регионов могут составить около 140 миллиардов рублей, — сказал парламентарий.



Если правительство внесет в парламент законопроект о снижении акцизов на бензин, сенатор предложил законодателям настаивать на передаче федеральной доли акцизов регионам для компенсации выпадающих доходов.



Матвиенко попросила профильные комитеты СФ провести консультации с Минфином по этому вопросу, «чтобы не пострадали бюджеты субъектов РФ».



Она также сослалась на мнение экспертов о том, что снижение акцизов приведет к понижению стоимости топлива на оптовых рынках, но на рознице это никак не скажется, сообщает РИА Новости.

