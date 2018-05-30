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124 молодые семьи Бурятии получат сертификаты на жильё

124 молодые семьи Бурятии получат сертификаты на жильё
Экономика,  Фото:pixabay.com
В торжественной обстановке сертификаты им вручит Алексей Цыденов

В этом году республике предоставлена субсидия из федерального бюджета на софинансирование социальных выплат молодым семьям на приобретение или строительство жилья в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в размере 30400,5 тысяч рублей для 139 молодых семей. Софинансирование из республиканского и муниципального бюджетов составляет 40 000 тысяч рублей.

30 мая в 14:00 по решению комиссии по обеспечению жильем молодых семей состоится торжественное вручение сертификатов 124 молодым семьям. Молодые семьи на мероприятии поздравят глава республики Бурятия Алексей Цыденов, депутаты Народного Хурала, представители министерств и мэр города Улан-Удэ Александр Голков.

- С 2012 по 2017 год социальными выплатами на приобретение или строительство жилья было поддержано 775 молодых семей Бурятии, и ещё около 2 300 нуждаются в поддержке» - отметил министр спорта и молодёжной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов.

В четвёртом квартале этого года ещё 15 молодых семей республики также получат социальную выплату на приобретение жилья, сообщает пресс-служба минспорта республики.

Для того чтобы претендовать на социальную выплату, молодым семьям до 35 лет необходимо встать на учёт нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту постоянной прописки.
правительство РБ правительство Бурятии
 
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