Два ледовых дворца появятся в Иркутске

До конца года планируется подготовить проекты



В Иркутске до конца года разработают проектно-сметную документацию по строительству крытого тренировочного катка с искусственным льдом в Пади Долгой, а также начнут проектировать подобное сооружение на улице Ленской.



В соответствии с техническим заданием на разработку ПСД крытого тренировочного катка в Пади Долгая, планируется возведение одноэтажного здания общей площадью 3,7 тысяч квадратных метров. В нём будет предусмотрена спортивная зона, в которую включены ледовая арена, не менее шести раздевалок и помещение для хранения и сушки спортивного инвентаря.



Кроме этого, планируется возведение трибун на 250 зрителей, оборудование административных и технических помещений. Срок разработки проектной документации – ноябрь текущего года, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.



- К осени текущего года начнётся работа над проектированием ледового дворца на улице Ленская. Планируется возведение объекта общей площадью более четырёх тысяч квадратных метров. Кроме арены, трибун, раздевалок, здесь планируют предусмотреть спортивный зал для различных тренировок, кафе и иные необходимые помещения. Работа над техническим заданием ещё продолжается, возможны другие дополнения, в том числе решается вопрос по этажности объекта, - подчеркнул заместитель мэра – председатель комитета по градостроительной политике Александр Ким.

