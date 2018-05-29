Завершился тестовый грузовой автопробег из Китая через Улан-Удэ

В Новосибирске завершился пробный прямой автопробег. Он должен дать старт прямому грузовому сообщению по принципу «от двери к двери» между КНР и Россией
18 мая три китайских и три российских грузовика в сопровождении двух пассажирских автобусов стартовали из китайского города Далянь, пересекли Маньчжурию, Забайкальский край, Бурятию и финишировали в Новосибирске. Протяженность маршрута составила около 6 тыс. км.
Впервые груз из Китая был доставлен автотранспортом в Россию без перегрузки на границе. Действующее сейчас законодательство не позволяет заходить автомобилям на сопредельную территорию глубже, чем на 5 км. В результате, по словам гендиректора Агентства автомобильного транспорта Минтранса России Алексея Двойных, чтобы доставить, например, груз из Китая в Улан-Удэ, сейчас его везут морем в контейнерах в Санкт-Петербург, а затем через всю страну получателю. Либо перегружают из китайских фур в российские на границе. На пропускных пунктах скапливаются очереди из тяжелых грузовиков, процесс растягивается на много дней.
До конца 2018 года должно быть подписано межправительственное соглашение о международном автомобильном сообщении. Это позволить начать регулярные прямые перевозки между Китаем и городами Сибири, что существенно ускорит и удешевит доставку.
- Я думаю, этот автопробег будет основой для развития автомобильных перевозок, товарооборота совместного, развития наших экономик, - подчеркнул господин Двойных.
По предварительным оценкам Минтранса, за счет распределения транспортных потоков на новые маршруты грузопоток будет расти на 17-20% дополнительно каждый год.
- Мы уверены, что тестовый международный рейс уже привлек внимание предприятий. В рамках сопряжения интеграционных планов китайского экономического проекта «Один пояс – один путь» и Евразийского союза развитие международных автоперевозок будет иметь серьезное будущее, - заявил директор транспортного департамента Минтранса Китая Ван Шуйпин.
В 2017 году объем перевозок между Россией и Китаем увеличился по сравнению с 2016 годом на 14% и составил 2,4 млн т. Доля российских перевозчиков осталась на прежнем уровне – 80%. В первом квартале 2018 года объем перевозок по сравнению с аналогичным периодом 2017 года вырос примерно на 45%. При этом, доля экспорта в структуре грузооборота автомобильным транспортом между Россией и Китаем возросла с 57% до 71%, сообщает sibnovosti.ru.
Завершился тестовый грузовой автопробег из Китая через Улан-Удэ
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В Новосибирске завершился пробный прямой автопробег. Он должен дать старт прямому грузовому сообщению по принципу «от двери к двери» между КНР и Россией
До конца года планируется подготовить проекты
Стоимость проекта составила 2,4 миллиарда рублей (фоторепортаж)
Первый полёт запланирован на конец 2019 года
Антимонопольное ведомство обязало компанию увеличить производство топлива
Льготы для компаний Дерипаски могут привести к трёхкратному росту тарифов для малого бизнеса и населения
Министерство сельского хозяйства России утвердило новую племенную организацию в Приангарье. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков
У бурятских пенсионеров прожиточный минимум вышел самым высоким в федеральном округе, что оказывает влияние на формирование пенсии
Зампред правительства Бурятии по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий Даба-Жалсан Чирипов доложил в понедельник на планерном совещании у главы Бурятии о ходе весенних полевых работ, обратив внимание на рост цен на горюче-смазочные материалы
Соглашение об этом с ОАО «РЖД» и «СГ-транс» подписал Алексей Цыденов. «Байкал-Daily» рассказывает о подробностях поездки главы Бурятии в две столицы
Улан-удэнский вертолёт вошёл в число наиболее интересных образцов отечественной «оборонки», представленных на международной выставке вертолетной индустрии в Москве
Протестная акция прошла возле автозаправочной станции по улице Байкальской
В столичном выставочном центре «Крокус Экспо» с 24 по 26 мая проходила 11-я Международная выставка вертолетной индустрии «HeliRussia-2018»
Экономика, 26.05.2018
Лучшие проекты смогут претендовать на льготное финансирование
Экономика, 26.05.2018
В рейтинге регионов республика поднялась сразу на 35 позиций и заняла 38 место