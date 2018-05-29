Завершился тестовый грузовой автопробег из Китая через Улан-Удэ

В Новосибирске завершился пробный прямой автопробег. Он должен дать старт прямому грузовому сообщению по принципу «от двери к двери» между КНР и Россией



18 мая три китайских и три российских грузовика в сопровождении двух пассажирских автобусов стартовали из китайского города Далянь, пересекли Маньчжурию, Забайкальский край, Бурятию и финишировали в Новосибирске. Протяженность маршрута составила около 6 тыс. км.



Впервые груз из Китая был доставлен автотранспортом в Россию без перегрузки на границе. Действующее сейчас законодательство не позволяет заходить автомобилям на сопредельную территорию глубже, чем на 5 км. В результате, по словам гендиректора Агентства автомобильного транспорта Минтранса России Алексея Двойных, чтобы доставить, например, груз из Китая в Улан-Удэ, сейчас его везут морем в контейнерах в Санкт-Петербург, а затем через всю страну получателю. Либо перегружают из китайских фур в российские на границе. На пропускных пунктах скапливаются очереди из тяжелых грузовиков, процесс растягивается на много дней.



До конца 2018 года должно быть подписано межправительственное соглашение о международном автомобильном сообщении. Это позволить начать регулярные прямые перевозки между Китаем и городами Сибири, что существенно ускорит и удешевит доставку.



- Я думаю, этот автопробег будет основой для развития автомобильных перевозок, товарооборота совместного, развития наших экономик, - подчеркнул господин Двойных.



По предварительным оценкам Минтранса, за счет распределения транспортных потоков на новые маршруты грузопоток будет расти на 17-20% дополнительно каждый год.



- Мы уверены, что тестовый международный рейс уже привлек внимание предприятий. В рамках сопряжения интеграционных планов китайского экономического проекта «Один пояс – один путь» и Евразийского союза развитие международных автоперевозок будет иметь серьезное будущее, - заявил директор транспортного департамента Минтранса Китая Ван Шуйпин.



В 2017 году объем перевозок между Россией и Китаем увеличился по сравнению с 2016 годом на 14% и составил 2,4 млн т. Доля российских перевозчиков осталась на прежнем уровне – 80%. В первом квартале 2018 года объем перевозок по сравнению с аналогичным периодом 2017 года вырос примерно на 45%. При этом, доля экспорта в структуре грузооборота автомобильным транспортом между Россией и Китаем возросла с 57% до 71%, сообщает sibnovosti.ru.

