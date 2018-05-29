Дерипаска хочет повысить тарифы для Иркутской области





Выгоду даст и переход «Русала» на свободные двусторонние договоры с «РусГидро» и «Росэнергоатомом» со скидкой к цене рынка в 0,5 руб. за киловаттчас (0,5–0,7 млрд рублей и 4,8–8,6 млрд рублей в год соответственно).



Для ГЭС «Евросибэнерго» в Сибири En+ просит снизить объём регулируемых договоров закупок для населения с 15% до 5% по электроэнергии и с 21% до 5% по мощности. Это даст «Евросибэнерго» до 4,2 млрд рублей, «РусГидро» - 1,9 млрд рублей, но прочая генерация Сибири потеряет 1,3 млрд рублей.



В Минэкономики заявили, что поддерживают сокращение перекрёстного субсидирования. Освобождение от платы по ДПМ и надбавок для Дальнего Востока «искажает принципы функционирования оптового рынка», создавая дискриминационные условия, считают в министерстве.



Директор Института систем энергетики Иркутского научного центра СО РАН Валерий Стенников считает, что результатом принятия мер станет рост тарифов для населения и малого бизнеса. Это усугубит проблему неплатежей, а для малообеспеченного населения нужны будут бюджетные субсидии. При полной отмене «перекрёстки» тарифы для населения могут вырасти втрое, считает он.



Могут пострадать энергетики: по словам Натальи Пороховой из АКРА, при остановке заводов «Русала» могут закрыться ТЭС и на рынке останется только дешёвая энергия ГЭС, но это не решит проблемы сбыта алюминия. Как добавляет эксперт, цены на металл сильно выросли, так что необходимости в дотациях через энергорынок нет.



Группа компаний En+ Олега Дерипаски направила в правительство России список льгот на энергорынке, которые компенсируют ей потери от санкций. Одно из предложений - повысить тарифы ЖКХ в Иркутской области, передаёт «Коммерсантъ».- В случае их принятия общая выгода En+, «Русала» и «Евросибэнерго» может исчисляться десятками миллиардов рублей в год. Пострадают другие участники рынка - энергоцены в Сибири могут существенно вырасти. Также речь идёт об увеличении платежей населения. Но чиновники к этим идеям отнеслись осторожно, а, по мнению экспертов, льготы не решат ключевую проблему сокращения экспорта алюминия «Русала», - сообщает издание.21 мая вице-премьер Дмитрий Козак поручил ведомствам сформировать свою позицию по этому вопросу.В представленном En+ плане речь, в частности, идёт о повышении тарифов сетей для населения Иркутской области, где сейчас они самые низкие по стране. Это предложение должно привести к сокращению перекрёстного субсидирования. Для братского и иркутского заводов «Русала» эффект может составить 3 млрд рублей.Также En+ предложила повысить тариф на тепло и горячую воду на 1%. Эффект этой меры оценен в 115 млн рублей в год для «Иркутскэнерго».Больше всего – от 13 млрд до 18 млрд рублей – группа рассчитывает сэкономить на избавлении «Русала» от платежей по договорам на поставку мощности, которые гарантируют возврат инвестиций в генерацию за счёт повышенных платежей рынка. Бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича группа просила о каникулах по этим договорам на 5 лет. Сейчас сроки не указываются. По оценке «Русала», это приведёт к росту энергоцен в Сибири на 12%.Освобождение «Русала» от надбавки к энергоценам для снижения тарифов на Дальнем Востоке – ещё одна мера, о которой группа компаний Дерипаски просит правительство. Эффект от неё группа оценивает в 1,9–3 млрд рублей в год. Цены в Сибири это повысит на 1–2%.