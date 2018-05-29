29 Мая

Жителей Бурятии приглашают в тренажёрный зал «Атлет»

28 Мая

Популярное

Дерипаска хочет повысить тарифы для Иркутской области

Дерипаска хочет повысить тарифы для Иркутской области
Экономика,  Фото:pixabay.com
Льготы для компаний Дерипаски могут привести к трёхкратному росту тарифов для малого бизнеса и населения

Группа компаний En+ Олега Дерипаски направила в правительство России список льгот на энергорынке, которые компенсируют ей потери от санкций. Одно из предложений - повысить тарифы ЖКХ в Иркутской области, передаёт «Коммерсантъ».

- В случае их принятия общая выгода En+, «Русала» и «Евросибэнерго» может исчисляться десятками миллиардов рублей в год. Пострадают другие участники рынка - энергоцены в Сибири могут существенно вырасти. Также речь идёт об увеличении платежей населения. Но чиновники к этим идеям отнеслись осторожно, а, по мнению экспертов, льготы не решат ключевую проблему сокращения экспорта алюминия «Русала», - сообщает издание.

21 мая вице-премьер Дмитрий Козак поручил ведомствам сформировать свою позицию по этому вопросу.

В представленном En+ плане речь, в частности, идёт о повышении тарифов сетей для населения Иркутской области, где сейчас они самые низкие по стране. Это предложение должно привести к сокращению перекрёстного субсидирования. Для братского и иркутского заводов «Русала» эффект может составить 3 млрд рублей.

Также En+ предложила повысить тариф на тепло и горячую воду на 1%. Эффект этой меры оценен в 115 млн рублей в год для «Иркутскэнерго».

Больше всего – от 13 млрд до 18 млрд рублей – группа рассчитывает сэкономить на избавлении «Русала» от платежей по договорам на поставку мощности, которые гарантируют возврат инвестиций в генерацию за счёт повышенных платежей рынка. Бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича группа просила о каникулах по этим договорам на 5 лет. Сейчас сроки не указываются. По оценке «Русала», это приведёт к росту энергоцен в Сибири на 12%.

Освобождение «Русала» от надбавки к энергоценам для снижения тарифов на Дальнем Востоке – ещё одна мера, о которой группа компаний Дерипаски просит правительство. Эффект от неё группа оценивает в 1,9–3 млрд рублей в год. Цены в Сибири это повысит на 1–2%. 

Выгоду даст и переход «Русала» на свободные двусторонние договоры с «РусГидро» и «Росэнергоатомом» со скидкой к цене рынка в 0,5 руб. за киловаттчас (0,5–0,7 млрд рублей и 4,8–8,6 млрд рублей в год соответственно).

Для ГЭС «Евросибэнерго» в Сибири En+ просит снизить объём регулируемых договоров закупок для населения с 15% до 5% по электроэнергии и с 21% до 5% по мощности. Это даст «Евросибэнерго» до 4,2 млрд рублей, «РусГидро» - 1,9 млрд рублей, но прочая генерация Сибири потеряет 1,3 млрд рублей.

В Минэкономики заявили, что поддерживают сокращение перекрёстного субсидирования. Освобождение от платы по ДПМ и надбавок для Дальнего Востока «искажает принципы функционирования оптового рынка», создавая дискриминационные условия, считают в министерстве.

Директор Института систем энергетики Иркутского научного центра СО РАН Валерий Стенников считает, что результатом принятия мер станет рост тарифов для населения и малого бизнеса. Это усугубит проблему неплатежей, а для малообеспеченного населения нужны будут бюджетные субсидии. При полной отмене «перекрёстки» тарифы для населения могут вырасти втрое, считает он.

Могут пострадать энергетики: по словам Натальи Пороховой из АКРА, при остановке заводов «Русала» могут закрыться ТЭС и на рынке останется только дешёвая энергия ГЭС, но это не решит проблемы сбыта алюминия. Как добавляет эксперт, цены на металл сильно выросли, так что необходимости в дотациях через энергорынок нет.
тарифы энергетика Иркутская область
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Дерипаска хочет повысить тарифы для Иркутской области
Дерипаска хочет повысить тарифы для Иркутской области
Экономика, 29.05.2018
Льготы для компаний Дерипаски могут привести к трёхкратному росту тарифов для малого бизнеса и населения
В Иркутской области племенных коров будут разводить с помощью Бурятии
Экономика, 28.05.2018
Министерство сельского хозяйства России утвердило новую племенную организацию в Приангарье. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков
Прожиточный минимум у пенсионеров Бурятии оказался самым высоким в Сибири
Экономика, 28.05.2018
У бурятских пенсионеров прожиточный минимум вышел самым высоким в федеральном округе, что оказывает влияние на формирование пенсии
Станцию в Бурятии превратят в большой грузовой хаб
Станцию в Бурятии превратят в большой грузовой хаб
Экономика, 28.05.2018
Соглашение об этом с ОАО «РЖД» и «СГ-транс» подписал Алексей Цыденов. «Байкал-Daily» рассказывает о подробностях поездки главы Бурятии в две столицы
В Улан-Удэ создадут вертолёт «Офшор»
Экономика, 27.05.2018
Улан-удэнский вертолёт вошёл в число наиболее интересных образцов отечественной «оборонки», представленных на международной выставке вертолетной индустрии в Москве
Автомобилисты Иркутска провели акцию против роста цен на бензин
Экономика, 27.05.2018
Протестная акция прошла возле автозаправочной станции по улице Байкальской
Новый лёгкий вертолёт VRT 500 планируют производить в Улан-Удэ
Экономика, 27.05.2018
В столичном выставочном центре «Крокус Экспо» с 24 по 26 мая проходила 11-я Международная выставка вертолетной индустрии «HeliRussia-2018»
В Бурятии запустили акселерационную программу для стартапов
Экономика, 26.05.2018
Лучшие проекты смогут претендовать на льготное финансирование
Бурятия оказалась в лидерах по темпам улучшения инвестиционного климата
Бурятия оказалась в лидерах по темпам улучшения инвестиционного климата
Экономика, 26.05.2018
В рейтинге регионов республика поднялась сразу на 35 позиций и заняла 38 место
В Бурятии откроют биофармпроизводство на базе собственного сырья
Экономика, 25.05.2018
Аграрии и ученые Бурятии начнут в 2018 году выпускать биологически активные добавки (БАД) и лечебные чаи, произведенные из местного сырья
Животноводы Бурятии поучаствуют в выставке племенных овец и коз
Животноводы Бурятии поучаствуют в выставке племенных овец и коз
Экономика, 25.05.2018
Бурятию на выставке представят 6 лучших овцеводческих хозяйств региона
В Бурятии сельчане получили сертификаты на жильё
В Бурятии сельчане получили сертификаты на жильё
Экономика, 25.05.2018
Агрономы, учителя, фермеры, фельдшеры будут обеспечены жилплощадью
Кяхта претендует на 50 млн всероссийского конкурса благоустройства
Кяхта претендует на 50 млн всероссийского конкурса благоустройства
Экономика, 25.05.2018
Власти Кяхты предлагают обустроить центральную, историческую часть города
Посевная кампания проходит в Бурятии
Посевная кампания проходит в Бурятии
Экономика, 25.05.2018
Окончание посевных работ планируется на конец июня
Улан-Удэнский авиазавод передал «ЮТэйр» первый серийный Ми-171А2
Улан-Удэнский авиазавод передал «ЮТэйр» первый серийный Ми-171А2
Экономика, 25.05.2018
Второй вертолёт находится в Улан-Удэ и отправится к заказчику в июне

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Оценить госуслуги филиала можно на портале «Ваш контроль»
27.04.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Художник
Дороги, которые нас выбирали
24.04.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Элеватор. ГИБДД, ты не прав (с)
16.04.2018
Ирина Шаргаева
Ирина Шаргаева
Руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Бурятия
Изменение границ водоохранной зоны не отменяет запрета на оборот земельных участков
11.04.2018
Загрузка...
^