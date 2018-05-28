У бурятских пенсионеров прожиточный минимум вышел самым высоким в федеральном округе, что оказывает влияние на формирование пенсии
Прожиточный минимум у пенсионеров в Кемеровской области стал в 2018 году меньше, чем в остальных регионах Сибирского Федерального округа: в Кузбассе он составляет 8 347 рублей, в среднем по стране – 8 726 рублей, в Москве – 11 816 рублей, сообщает VSE42.Ru со ссылкой на региональный Пенсионный фонд РФ.
При этом самый большой прожиточный минимум в Бурятии, Тыве, Красноярском и Забайкальском краях — 8 726 рублей. Величина данного показателя характеризует в целом экономическую ситуацию: чем он ниже, тем меньше требуется денег для обеспечения базовых физиологических и социальных потребностей. С учетом этого формируется и пенсия, сообщает «МК-Кемерово».
Прожиточный минимум у пенсионеров Бурятии оказался самым высоким в Сибири
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